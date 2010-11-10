-BABA TAŞKIN: BU BİR KİŞİNİN YAPACAĞI İŞ DEĞİL BURSA (A.A) - 10.11.2010 - Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, temmuz ayında bir çöp konteynerinde bulunan bacakların ait olduğu belirlenen 25 yaşındaki Sevgi Taşkın'ın (25) babası, annesi, ablası ve amcası, Emniyet Müdürlüğünde ifade verdi. Sevgi Taşkın'ın babası İsa Taşkın, annesi Neriman Taşkın, ablası Sevim Taşkın ve amcası Recep Taşkın ile bazı yakınları, sabah saatlerinde Bursa Emniyet Müdürlüğüne geldi. Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadeleri alınan Taşkın ailesi, yaklaşık 2 saat süren işlemlerin ardından müdürlükten ayrıldı. Baba İsa Taşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının çok acı bir şekilde yaşamını yitirdiğini söyledi. Asayiş Müdürlüğünde yetkililerden konu hakkında bilgi aldıklarını dile getiren baba Taşkın, ''Bize olayı Bülent K'nın tek başına işlediğini söylüyorlar ama inanmadım. Bu, bir kişinin yapacağı iş değil. Bilmiyorum ne olacak? Bu konunun üzerine gidilmesi gerekli'' diye konuştu. -ANNE TAŞKIN: ''KIZIMIN CESEDİNİ BÜTÜNÜYLE İSTİYORUM''- Anne Neriman Taşkın ise kızının bacaklarının bulunduğunu ancak diğer parçalarının da bulunmasını istediklerini ifade ederek, ''Ben kızımın cesedini bütünüyle istiyorum. Cenazesinin tamamını istiyorum'' dedi. Abla Sevim Taşkın ise 3 çocuğu bulunan kardeşinin, eşinden ayrıldıktan sonra geçen yıl Bülent K'nın restoranında işe girdiğini belirterek, bir süre sonra da bu kişiyle birlikte yaşamaya başladığını anlattı. Bülent K'nın, babası Ekber K. ve annesi ile birlikte yaşadığını bildiklerini vurgulayan Taşkın, şöyle konuştu: ''Son olarak 18 Temmuz'da Sevgi'nin anlattıklarına göre, Bülent K'nın babası kardeşimi taciz etmiş. Kendisine durumun anlatılmasından sonra Bülent K, 'babam öyle bir şey yapmaz' diyerek kardeşimi dövmüş. Kardeşim daha sonra bu evden ayrılarak bana geldi. Birlikte Nilüfer Polis Merkezine giderek şikayetçi olduk. 23 Temmuz'da da Bülent K, görüştüğü kardeşimi ikna ederek yeniden eve dönmesini sağladı.'' Abla Sevim Taşkın, kardeşinin 25 Temmuz'da bebeği Senem'in doğum günü için Atıcılar Mahallesi'nde bulunan bakıcısının evine gittiğini ve o günden sonra kendisiyle irtibatlarının kesildiğini bildirdi. -CEP TELEFONUNA GELEN MESAJ- Kardeşine ulaşmak için telefonla aradığı Bülent K'nın kendisine, ''Benim 900 liramı aldı gitti, nerede olduğunu bilmiyorum'' dediğini belirten Sevim Taşkın, şunları kaydetti: ''İrtibatımızın kesildiği 25 Temmuz'dan 3-4 gün sonra, yani kesik bacakların bulunduğu dönemlerde, sürekli kapalı olan kardeşimin cep telefonundan benim telefonuma, 'Ben Bülent K. ile ayrıldım. Erdek'e gidiyorum. Biraz gezeceğim' yazılı bir mesaj geldi. Bu sırada Bülent K. ile görüşmelerimiz devam ediyordu ancak o kardeşimin nerede olduğunu bilmiyordu. Son olarak da Beşevler Mahallesi'nde bir çöp konteynerinde kesik bacaklar bulundu. Şüphelendim, kardeşim hakkında kayıp ihbarında bulunmuştum. Fotoğraflarında kesik bacakların kardeşimin bacaklarına benzediğini fark ettim. Daha sonra benden, annem ve babamdan DNA için bazı örnekler alındı.'' Sevim Taşkın, kardeşine ulaşabilmek için Bülent K'nın annesini aradığını da ifade ederek, ''Annesi bana 'yeter artık, ne çok arıyorsun. Ben senin kardeşini nereden bileyim. Çöp konteynerinde bulunan bacaklar gibi olursun' diyerek beni tehdit etti'' iddiasında bulundu.