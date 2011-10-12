-Baba öz kızını öldürdü KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 12.10.2011 - Kahramanmaraş'ta bir baba, 15 yaşındaki kızını boğarak öldürdü. İddiaya göre, V.Y. (43), arkadaşını arayarak kızı Y.Y'yi öldürdüğünü söyledi, cesedi gömebilmek için arkadaşından yardım istedi. V.Y'nin arkadaşı ise telefon konuşmasının ardından polisi arayarak ihbarda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, V.Y'nin oturduğu Mehmet Akif Mahallesi'ndeki evde arama yaptı. Yapılan incelemede 15 yaşındaki Y.Y'nin cesedi bulundu. Olay Yeri İnceleme Ekiplerinin evde inceleme yaptığı sırada, baba mahallede gizlendiği yerde yakalandı. Sağlık kontrolünün ardından Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen V.Y'nin ilk ifadesinde, ''Yaklaşık 5 ay önce Gaziantep'in Nizip ilçesinden Kahramanmaraş'a geldim ve yerleştim. Bir inşaat firmasında işçi olarak çalışıyorum. Kızım Nizip'te bazı erkeklerle görüşüyordu. Görüşmemesi için Kahramanmaraş'a gelmiştik. Burada da görüştüğünü öğrenince kendisini uyardım. Ancak beni dinlemedi. Çok pişmanım'' dediği öğrenildi. Cumhuriyet savcısının evde yaptığı incelemenin ardından Y.Y'nin cesedi otopsi için Kahramanmaraş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.