Baba olmakta kararlı

Sumru Yavrucuk ile Didem Balçın'ın sundukları "Ağız Tadıyla" programına Erol Büyükburç, eşi Ute'yle birlikte konuk oldu. Çocuk sahibi olmak istediklerini ve bunun için tüp bebek yöntemini deneyeceklerini açıklayan Büyükburç çifti, bu isteklerinde kararlı olduklarını belirtti.



Test yaptırdığını söyleyen 72 yaşındaki Büyükburç, "Yapılan testten bayrakla çıktım. Sperm sayısı iyi çıktı. Memnun oldum bu durumdan" dedi.



Uzun yıllardır sahnelerde olan Erol Büyükburç, kendisinin megastar gibi sıfatlar istemediğini belirterek "Bir gün benim için 'Erol Büyükburç kimdir?' dediklerinde 'Türk popunun mimarıdır desinler istiyorum. Ne megastar, ne popstar hiçbirini istemiyorum. Ben mimarlığını yapmak istiyorum. Bana krallığı zaten tahtımla birlikte verdiler. Türk halkına çok teşekkür ederim" diye konuştu.



