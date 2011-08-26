-Baba oğulun ''Alem çetesi'' çökertildi ANKARA (A.A) - 26.08.2011 - Ankara'da zengin iş adamları ile zengin ailelerin çocuklarını kadın, eğlence ve kumarla borçlandırıp mallarına el koyan baba ve oğulun yönettiği çete yakalandı. Bir ihbarı değerlendiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Polatlı'da yaşayan Ö.Ö. (50) ile oğlu T.Ö'yü 9 ay boyunca takip etti. Emniyet güçleri baba ve oğlunun, belirledikleri zenginlerle tanıştığını, onları gazinoya eğlenmeye götürdüklerini ve güven verebilmek için hesabı kendilerinin ödediğini tespit etti. Zengin kurbanlarının güvenini kazanan çete üyeleri, onları daha sonra Altındağ'da kendilerinin işlettiği bir salona götürüp kumar oynattı. İçkilerine ilaç katılan ve kadınlarla etkilenmeye çalışılan ''kurbanlar'', ''süngü'' denilen çete üyesi kumar kurnazlarının karşısında sürekli kaybetti. Ö.Ö. ile T.Ö. de yüklü miktarda borcu olan ve nakit para veremeyen bu kişilere zorla çek ve senet imzalattı. Borçlarını geciktirenlere faiz uygulayan çete, paraya çeviremediği senetler için de borçluların ev, iş yeri ve otomobillerine el koydu. Baba ve oğlunun liderlik yaptığı çetenin bir yıl içerisinde bu yöntemle yaklaşık 2 milyon lira kazanç sağladığı belirlendi. -Çetenin faaliyetleri- Baba ile oğlunun Polatlı'da bazı esnaftan haraç aldığını, çok sayıda işletmeyi silah zoruyla ele geçirdiğini belirten emniyet yetkilileri, çetenin özellikle arazi zenginlerinin peşine düştüğünü, direnenlerin evlerini ve iş yerlerini kurşunladığını kaydetti. Ankara Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan zanlıların kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 7 kişiye ait tapu senedi, alacak kayıtlarının tutulduğu 3 ajanda, 2 sahte sürücü belgesi, 52 kumar fişi ele geçirildi. Gözaltına alınan Ö.Ö. ile oğlu T.Ö'nün de aralarında bulunduğu 10 kişi adliyeye sevk edildi.