Baba- oğul soba kurbanı







Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen baba- oğul öldü.



Merkeze bağlı Gümüşler Beldesi'nde 47 yaşındaki M.K. ile oğlu 11 yaşındaki B.K.'nin iki gündür evden çıkmadığını gören yakınları durumdan şüphelenerek kapı zilini çaldı. Tüm çabalara karşın cevap almayan komşular, kapıyı kırıp içeri girdiklerinde baba ile oğlunun cansız bedenleriyle karşılaştı.



İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, baba oğlun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Niğde Devlet Hastanesi'ne götürülen cenazeler, yapılan otopsinin ardından Gümüşler Beldesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

