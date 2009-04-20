T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Baba- oğul soba kurbanı

20 Nisan 2009 07:04




Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen baba- oğul öldü.

Merkeze bağlı Gümüşler Beldesi'nde 47 yaşındaki M.K. ile oğlu 11 yaşındaki B.K.'nin iki gündür evden çıkmadığını gören yakınları durumdan şüphelenerek kapı zilini çaldı. Tüm çabalara karşın cevap almayan komşular, kapıyı kırıp içeri girdiklerinde baba ile oğlunun cansız bedenleriyle karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, baba oğlun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Niğde Devlet Hastanesi'ne götürülen cenazeler, yapılan otopsinin ardından Gümüşler Beldesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24