Baba oğul diziden ayrılıyor!



T24 - Kanal D'nin sevilen dizisi Öyle Bir Geçer Zaman Ki'de yaprak dökümü başlıyor. Ali Kaptan'dan sonra gidecek ikinci isim küçük Osman oldu.





Ayakligazete.com’un haberine göre, geçtiğimiz günlerde dizinin Ali Kaptan’ı Erkan Petekkaya’nın dizi ekibinden ayrılacağı açıklanmıştı. Erkan Petekkaya’nın diziden ayrılma sebebi olarak ise dizi çekimlerinin yoğun olmasından dolayı Petekkaya’nın sağlığının bozulduğu yazılmıştı ancakolayın iç yüzü öyle değil. İddiaya göre önümüzdeki sezon 20 yıl ileriye geçiş yapacak olan dizinde tüm oyuncular gibi Ali Kaptan da 20 yıl yaşlanacak.



Bunu öğrenen dizinin Ali Kaptan’ı Erkan Petekkaya yaşlı bir adamı oynamak istemediğini dile getirdi ve önümüzdeki sezon Öyle Bir Geçer Zaman Ki ekibinde yer almayacağını açıkladı. O nedenle Ali kaptan ya uzun yol kaptanlığına geri dönüp dizide boy göstermeyecek ya da senaryo gereği öldürülerek diziden çıkartılacak.





Minik Osman, avukat olacak!



Dizide bir ayrılık da küçük Osman’ı canlandıran ve milyonların beğenisini kazanan Emir Berke Zincidi olacak. Dizi önümüzdeki sezon 20 yıl ileriye gidecek ve şimdinin minik Osman’ı önümüzdeki sezon Avukat Osman olacak. Okuyup avukat olan Osman’ı kimin canlandıracağı henüz bilinmezken Emir Berke Zincidi diziden zorunlu olarak ayrılmak zorunda kalacak.



Diğer oyuncular değiştirilecek mi ya da makyajla mı yaşlandırılacaklar henüz bilinmezken dizide birçok oyuncunun önümüzdeki sezon Öyle Bir Geçer Zaman Ki’de rol almaması bekleniyor.





