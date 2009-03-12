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Yaşam

Baba oğul birbirlerini bıçakladı

Adana’da, kavgaya tutuşan 45 yaşındaki Ahmet Sert ile oğlu 22 yaşındaki Kemal Sert birbirlerini bıçakla yaraladı.

12 Mart 2009 02:00

Adana’da, kavgaya tutuşan 45 yaşındaki Ahmet Sert ile oğlu 22 yaşındaki Kemal Sert birbirlerini bıçakla yaraladı.

Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında Şehit Erkut Akbay Mahallesi 7 sokak 15 numaralı evde meydana geldi. Baba Ahmet Sert ile oğlu Kemal, tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Kemal Sert, babasını sol kolundan iki bıçak darbesiyle, Ahmet Sert ise oğlunu karnından ve bacağından bıçakla yaraladı. Birbirlerini yaralayan baba oğul, yakınları tarafından Adana Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen baba oğul, tedavilerinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Baba oğulun neden bıçaklı kavgaya tutuştuğu araştırılıyor.

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