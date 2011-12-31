-Baba oğlunun ölümünü Facebook'tan öğrendi LONDRA (A.A) - 30.12.2011 - Hintli üniversite öğrencisinin babası, oğlunun İngiltere'de haftabaşında öldürüldüğünü sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan öğrendi. İngiltere polis yetkilisi Dawn Copley, Lancaster Üniversitesi'nde elektronik bölümünde öğrenci olan Anuj Bidve'nin babasının, oğlunun Manchester yakınında pazartesi günü vurularak öldürüldüğünü Facebook'tan öğrendiğini belirtti ve aileye daha önce haber verilmemesinden ötürü özür diledi. Öldürülen üniversite öğrencisinin babası Subhaş Bidve, BBC'ye yaptığı açıklamada, ''ne İngiliz hükümetinin, ne konsolosluğun, ne de Hint hükümetinin ölümden aileyi haberdar ettiğini belirterek, polisin oğlunun telefonunu aldığını, kendisinin ve eşinin numarasının telefondan bulunabileceğini ancak polisin bunu yapmamasının şaşırtıcı olduğunu'' ifade etti. Polis, üniversite öğrencisinin ırkçı saldırının kurbanı olduğunu düşünüyor. 19 ve 20 yaşında iki genç gözaltında tutuluyor.