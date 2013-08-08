Baba Korkmaz: Polisin destanı buysa, yazıklar olsun!

Eskişehir’de düzenlenen Gezi Parkı eylemleri sırasında bir grubun sopalı saldırısı sonucu ölen Üniversiteli Ali İsmail Korkmaz’ın katil zanlılarından biri polis, dört kişi tutuklandı. Korkmaz’ın babası Şahap Korkmaz, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Gezi eylemleri sırasında söylediği "Polislerimiz destan yazdı" sözlerine tepki göstererek, “Destanı buysa yazıklar olsun. Oğluma 7-8 kişi birden saldırıyor. Bunu hayvanlar bile yapmaz. Bir çocuğun yetiştirilip bu çağa getirilmesi nedir, evladı olanların bilmesi gerekir. Oğluma bunu yapanları sadece adalet değil Allah da cezalandırsın.Bu canavarların cezalarını çekmesi gerek” dedi.

Eskişehir’de düzenlenen Gezi Parkı eylemleri sırasında bir grubun sopalı saldırısı sonucu ölen Üniversiteli Ali İsmail Korkmaz’ın katil zanlılarından 4’ü tutuklandı. Tutuklananlar arasında bir de polis var. Tutuklananlar arasında saldırı görüntülerinin kaydedildiği ancak silindiği iddia edilen fırının sahibi de var.

Evrensel gazetesinin haberine göre, Korkmaz’ın öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada dün yeni bir gelişme yaşandı. Korkmaz olayıyla ilgili silinen olay bölgesindeki fırına ait güvenlik kamerası görüntüleri jandarma kriminalde geri getirilerek okundu. Söz konusu CD’deki görüntülerde Korkmaz’ın dövülme görüntülerinin yer aldığı öğrenildi. Görüntülerde, Korkmaz’a saldıranlar net olarak belirlendi.

Evrensel gazetesine konuşan Ali İsmail Korkmaz’ın babası Şahap Korkmaz, Başbakan Erdoğan’ın Gezi eylemleri sırasında ‘Polislerimiz destan yazdı’ sözlerine tepki göstererek, “Destanı buysa yazıklar olsun. Oğluma 7-8 kişi birden saldırıyor. Bunu hayvanlar bile yapmaz. Bir çocuğun yetiştirilip bu çağa getirilmesi nedir, evladı olanların bilmesi gerekir. Oğluma bunu yapanları sadece adalet değil Allah da cezalandırsın.Bu canavarların cezalarını çekmesi gerek” dedi.



4'ü polis 8 gözaltı



Geri getirilen görüntülerde yapılan incelemede, Korkmaz’ı dövdüğü belirlenen 4’ü polis 8 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden bir polis toplam 4 kişi, ‘kasten adam öldürmek’ suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Kasten adam öldürmek” suçlaması ile tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 4 kişiden biri polis, diğerleri de olayın meydana geldiği yerin yakınında bulunan fırıncılar. Öğleden sonra karar veren mahkeme 4 kişinin tutuklanmasına karar verdi.

Ali İsmail Korkmaz’ın öldürülmesinin ardından, olayın yaşandığı sokaktaki bazı kamera kayıtlarının silindiği ileri sürülmüştü. Cumhuriyet Başsavcılığıaçılamayan ve görüntüleri silindiği ileri sürülen 2 kamera görüntüsünü açılması ve görüntülerin geri getirilmesi için Adli Tıp Kurumu ile jandarma kriminale gönderdi. Jandarma kriminal bölgedeki bir fırına ait olan ve silindiği ileri sürülen güvenlik kamerası görüntüleriyle ilgili çalışmasını tamamladı. Ekipler, teknik çalışmanın ardından söz konusu fırına ait kamera görüntülerini geri getirdi. CD’deki görüntülerde Korkmaz’ın dövülmesi olayını gerçekleştirenler net olarak belirlendi.



Geri getirilen görüntülerde yapılan incelemede, Korkmaz’ı dövenlerin arasında vatandaşlar ile sivil giyimli polisler olduğu tespit edildi. Kimlik belirleme çalışmalarının ardından 4’ü polis 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden, 3’ü polis 4 kişi jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Savcılık tarafından sorgulanan şüpheliler İ.K, M.S, R.K ve M.V, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bu arada olayın şüphelisi olarak 19 gün önce tutuklanan Serkan K. ise dün gece faillerin tespit edilmesinin ardından serbest bırakıldı. Devlet Hastanesinde görevli polis memurları ve Eskişehir Yunusemre Devlet Hastanesinde görevli doktorlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açıldı.



'O destana yazıklar olsun'



Gazetemize konuşan Ali İsmail Korkmaz’ın babası Şahap Korkmaz, oğlunun katillerinin ceza almasıyla içindeki ateşin sönmeyeceğini söyledi. Korkmaz, “İnşallah cezalarını çeksinler ne diyeyim” dedi. Oğlunun kimseye saldırmadığını, bir yere zarar vermediğini, sadece özgürlük için yürüdüğünü anlatan baba Korkmaz, “Bunun cezası ölüm mü? Bu çocuğa pusu kurulmuş, planlı olarak saldırmışlar. Görüntülerde sivil ve maskeli polisler aralarında konuşuyorlar ve gelen çocukları acımasızca dövüyorlar. Bu adalet, kanun hak değil. İnşallah cezalarını çekerler” diye konuştu. Başbakan Erdoğan’ın Gezi eylemleri sırasında ‘Polislerimiz destan yazdı’ sözlerine tepki gösteren Korkmaz, şöyle konuştu: “Destanı buysa yazıklar olsun. Oğluma 7-8 kişi birden saldırıyor. Bunu hayvanlar bile yapmaz. Bir çocuğun yetiştirilip bu çağa getirilmesi nedir, evladı olanların bilmesi gerekir. Oğluma bunu yapanları sadece adalet değil Allah da cezalandırsın.Bu canavarların cezalarını çekmesi gerek.”



Fırıncı: Talimatı polis verdi



Ali İsmail Korkmaz’ın abisi Avukat Gürkan Korkmaz, kardeşinin ölümünden bu yana kayıp ya da bozuk olduğu iddia edilen olay görüntülerinin nihayet ortaya çıktığını söyledi. Olay yerinde olan fırının kamera görüntüleri bulunduğunu ifade eden Korkmaz, “Fırının sahibi baştan beri ‘Ben o gün orada değildim şehir dışındaydım’ diyordu. Şimdi görüntüler ortaya çıkınca ‘O gün polislerin talimatıyla kaçanları yakaladık’ diyor. Görüntülerde kardeşime saldıranların tutuklanmaları gerekiyor” dedi.



Eskişehir peşini bırakmadı



Eskişehir Valisinin "Arkadaşları da dövüp polisin üzerine atıyor olabilir" sözlerini hatırlattığımız Gürkan Korkmaz, “Biz başından beri valinin açıklamalarının yakışıksız olduğunu dile getirdik. Ortaya çıkan görüntüler de zaten tüm bunlara cevap niteliğinde” diye konuştu. 4 kişinin tutuklamasının davanın peşinin bırakılmamasıyla mümkün olduğunu belirten ağabey Korkmaz, “Eskişehir’deki avukatların delillerin toplanması için çabaları bunda etkili oldu. Yine Eskişehir halkının bu davayı sürekli gündemde tutması bilbordlarda, tramvay duraklarında katillerin bulunması için yapılan afişler önemliydi. Tüm bunlar kardeşimin faillerinin peşinin bırakılmayacağının kanıtlarıydı” dedi.



Olumlu bir aşama



Ali İsmail Korkmaz ailesinin Avukatı Selin Dağlar, tutuklananlardan birinin polis olduğunu belirterek, “Soruşturmanın bu aşamaya gelmesi olumlu bir gelişme. Hâlâ soruşturma devam ediyor neticede 4 kişi tutuklandı” diye konuştu.



Vali, Korkmaz'ın arkadaşlarını suçlamıştı



Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna, CNN Türk’te ana haber bülteninde bağlanmış ve Nevşin Mengü’nü sorularını yanıtlamıştı. Vali Tuna, Ali İsmail Korkmaz’ın ölümüyle ilgili soruya, “Kesinlikle Türk polisi değil, bunu yapan bir takım kişiler” yanıtını vermişti. Mengü, bu kişilerin kim olduğunun tespit edilemediğini söyleyen Vali Tuna’ya olayın olağanüstü bir durum olduğunu hatırlatmış, bunun üzerine Tuna, “Olayı genelleştirmeye çalışmayın o dönemde yaşanan hadiseleri biliyorsunuz” demişti. Mengü’nün “O dönem gerginlik olması yaşananları meşrulaştırıyor mu?” sorusuna ise Gezi direnişi sürecinde Eskişehir’de de hadiseler olduğunu söyleyen Vali, “Hatta aldığımız duyumlara göre kendi arkadaşlarına zarar verip ‘polis yaptı’ diyen göstericiler de oldu. Bu tür durumlar varken farklı bir görüntü vermeye çalışmayın” cevabını vermişti. Kamera görüntülerinin bozuk çıkmasıyla ilgili soruya Tuna, “43 görüntü var bunlardan biri bozuk olabilir. Bir kere şunu net koyalım olay münferit bir hadisedir, Eskişehir’in başka sokaklarında böyle olaylar yaşanmadı. O bölgede sivil şahıslar tarafından böyle bir eylem yapılmış bu gencimiz maalesef ona denk gelmiş” ifadelerini kullanmıştı.