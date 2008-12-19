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Baba kız bir arada

İbrahim Tatlıses, Kağıthane'deki kebapçısının açılışında, kızı Melek Zübeyde, damadı ve dünürü ile bir araya geldi.

19 Aralık 2008 02:00

İbrahim Tatlıses, Kağıthane'deki Tatlıses Kebapçısı'nın açılışında, kızı Melek Zübeyde, damadı ve dünürü ile bir araya geldi.

Flaşlardan rahatsız oldu

İbrahim Tatlıses, yeni kebapçısını önceki gün Kağıthane'de açtı. Sanat dünyasından pek çok ünlü ismin katıldığı açılış davetinin sürpriz konukları, ünlü türkücünün Perihan Savaş'tan olan kızı Melek Zübeyde, damadı Volkan Aktaş ve Köşebaşı Kebap'ın ortağı olan dünürü Ali Akkaş'tı. Ancak yıllardır medyatik bir isim olmasına izin vermediği kızıyla görüntülenmek, Tatlıses'i çok huzursuz etti.

Sırada başka sürprizler var

Tatlıses, geçtiğimiz nisan ayında evlenen kızı ve damadının yanı sıra diğer konuklarıyla da yakından ilgilendi. İsmail Türüt, Hakan Altun, Günel, Alişan, Şafak Sezer, Fatih Ürek, Ferhat Güzel ve Kağıthane Belediye Başkanı'nın Fazıl Kılıç'ın da katıldığı renkli açılışta bir konuşma yapan türkücü, "Bu krizde biz işyeri açıyoruz. Bu cesaret işidir. Yakında başka sürprizlerim de olacak" dedi.

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