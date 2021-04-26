Baba - kız, 3 saat arayla Koronavirüs'ten öldü

Trabzon'un Çaykara ilçesinde, emekli öğretmen Alay Balçık (88) ve kızı Sabahat Balçık (60), Koronavirüs nedeniyle 3 saat arayla hayatını kaybetti.



Maraşlı Mahallesi'nde oturan emekli öğretmen Alay Balçık ve kızı Sabahat Balçık, bir süre önce Koronavirüs belirtileri gösterince Çaykara Devlet Hastanesi’ne başvurdu. İlçeden sevk edildikleri Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde baba ve kızına yapılan testlerin sonucu pozitif çıktı. Hastanede tedaviye alınan baba ve kızı, sağlık durumlarının ağırlaşması üzerine yoğun bakımda entübe edildi. Sabahat Balçık, önceki gün saat 10.00 sıralarında, Alay Balçık ise saat 13.00 sıralarında doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Baba ve kızının cenazeleri, salgın tedbirleri kapsamında aile mezarlığında toprağa verildi. (DHA)