Baba Karabulut'tan siyah çelenk

Beşiktaş'ta çöp konteynerinde parçalanmış cesedi bulunan 18 yaşındaki Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, kızının katilinin bulunamamasını protesto etmek amacıyla zanlının evinin kapısına siyah çelenk bıraktı.



Bahçeşehir Şelale Caddesi'nde toplanan baba Süreyye Karabulut ile ellerinde Münevver Karabulut'un resmini taşıyan lise öğrencileri ve bazı vatandaşlar, cinayetin işlendiği ileri sürülen villanın kapısına kadar yürüdü.

Kapının önüne siyah çelenk bırakan Süreyya Karabulut, acısının çok büyük olduğunu ifade ederek, "Kızım bu eve canlı olarak girdi, fakat cansız olarak çıktı. Ben öncelikle kızımın ruhuna bir fatiha okumak istiyorum" diye konuştu.



Duasının ardından konuşmasına devam eden Karabulut, buraya ilk kez geldiğini belirterek, "Adaletin yerini bulmasını istiyoruz" dedi.

Karabulut, çevrede oturan çok sayıda insan olduğunu, komşuların olay anında duyarsız kalmalarına çok şaşırdığını ifade ederek, şunları söyledi:



"Bu artık kamuya mal olmuş bir dava. Burada tek suçlu yok. Villanın etrafında oturan bir sürü insan var. Cinayet işleneli 60 gün oldu. Olay anı nasıl hiç kimse sesini duymuyor? Biz artık caniler yakalanıncaya kadar her ayın 3'ünde yakalanmalarını dillendireceğiz. Annesi Moskova'daymış. 60 gündür zanlı hala dolaşıyor. Ben ilaçlarla ayakta duruyorum." (aa)



