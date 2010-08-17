-BABA KARABULUT İFADE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 17.08.2010 - Etiler'de bir çöp konteynerinde cesedi bulunan Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut'un, İstanbul Emniyet Müdür yardımcılarından Mustafa Köse'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ''şüpheli'' sıfatıyla ifadesi alındı. Sultanahmet'teki İstanbul Adalet Sarayı'na avukatı Rezan Epözdemir ile gelen Süreyya Karabulut, hakkındaki soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına ifade verdi. Adliyeden ayrılırken basın mensuplarının sorularını cevaplayan Karabulut, ''Eski Asayiş Şube Müdürü Mustafa Köse benden davacı olmuş. Onunla ilgili ifade verdik. Tehditvari konuşmalar olduğunu söylemiş. Ben de doğru neyse onu söyledim. Olay nasıl geliştiyse aynı şekilde ifade ettim'' diye konuştu. Karabulut'un avukatı Rezan Epözdemir de, ''Süreyya beyin şöyle bir söylemi vardı, (Mustafa Köse, olaydan sonra eve geldi, bana 'basına çıkmayacaksın, yoksa senin için kötü olur' dedi) demişti. Bu konuşmalar üzerine, Mustafa Köse de, 'bu benim şahsıma hakaret ve iftiradır, ben tehditvari konuşmadım' diyerek şikayetçi olmuş. Süreyya Bey 'bir kamu görevlisi polis üniformasıyla evinize gelir ve size basına çıkmayacaksın, bu senin için kötü olur derse, bende uyanan kanaat tehdittir' diyor'' şeklinde konuştu. İstanbul Emniyet Müdür Yardımcılarından Mustafa Köse'nin, 'Münevver Karabulut'un öldürülmesinin ardından baba Süreyya Karabulut'un bazı televizyon kanallarında kendisi hakkında iftira ve hakaret içerikli konuşmalar yaptığı' iddiasıyla şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatılmıştı.