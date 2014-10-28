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Baba Karabulut: Cem'in ölüsünü görmek için mezarını açtıracağım

Süreyya Karabulut: Onun canı tatlıdır, intihar edemez, mutlaka öldürmüşlerdir. İntihar edecek adam 5 yıl önce ederdi

28 Ekim 2014 11:01

Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledilen Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, Cem'in intihar etmiş olamayacağını, öldürülmüş olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu söyledi. Karabulut, “Ölüsünü görmek için otopsiye katılmak istedim. DNA falan beni ilgilendirmiyor. Kanuni hakkım varsa mezarını açtıracağım ve ölüsünü göreceğim. Gönlüm ferahlayacak” dedi.

Cinayete kurban giden Münevver'in babası, katil Cem Garipoğlu'nun hapisteki intiharı sonrası Posta gazetesinden Nedim Şener'e konuştu.

 

‘Gözün aydın, intihar etmiş dediler’

 

Süreyya Karabulut şunları söyledi:

"Cuma'dan çıkmıştım, bir yakınım aradı, 'Gözün aydın intihar etmiş' dedi. Ben de 'Cem'in intihar ettiğine asla inanmıyorum, öldürmüşlerdir onu' dedim. Onun canı tatlıdır, intihar edemez, mutlaka öldürmüşlerdir. İntihar edecek adam 5 yıl önce ederdi. Cem'de vicdan denen şey yok ki azabı olsun ve intihar etsin."

 

‘Cem'in intiharı beni rahatlatmadı’

 

"İntiharın ertesi günü kızımın mezarına gittim. 'kınalı kuzum merak etme kanın yerde kalmadı. Cem yanına geldi. Artık orada hesabını görürsün' dedim. Cem Garipoğlu hapiste cezasını çektikten sonra intihar etseydi benim içim daha çok rahatlardı. Dolayısıyla onun intiharı beni rahatlatmadı. Öfkem hala canlı. Eşim intiharı öğrenince ağladı. 'İlahi adalet' dedi. Yatıp kalkıp 'kızımın kanı yerde kalmasın' diye dua ediyordu. Ettiği duaların yerini bulduğunu düşünüyor."

 

‘Ölüsünü görmek için mezarını açtıracağım’

 

"Ölüsünü görmek için otopsiye katılmak istedim. DNA falan beni ilgilendirmiyor. Kanuni hakkım varsa mezarını açtıracağım ve ölüsünü göreceğim. Gönlüm ferahlayacak."

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