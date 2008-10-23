Baba El Fayed'e sübyancılık suçlaması

İngiltere'nin ünlü mağazalarından Harrods'un sahibi Mısırlı işadamı Muhammed El Fayed'in, 16 yaşından küçük bir kıza cinsel tacizde bulunmakla suçlandığı bildirildi



15 yaşındaki kızın ve ailesinin iddiaları üzerine polis merkezine davet edilen El Fayed'in sorgulandığı belirtildi. Cinsel tacizin Harrods mağazasında yapıldığına dair iddialar da ortaya atıldı.



Trafik kazasında Diana ile birlikte ölen sevgilisi Dodi el Fayed'in babası olan Muhammed El Fayed'in sözcüsü ise ünlü işadamının, hakkındaki iddiaları şiddetle reddettiğini, isminin soruşturma sonucunda temizleneceğinden emin olduğunu bildirdi.



Karakola gönüllü gidip ifade verdi



Sözcü, El Fayed'in polis merkezine gönüllü gittiğini ve sorgusunun yarım saatten bile az sürdüğünü ifade etti.



Scotland Yard da isim vermedi ve ortaya atılan iddialar nedeniyle tanıma uyan bir kişinin batı Londra'daki bir polis merkezine önceden alınan randevu sonucu gelip ifade verdiğini açıklamakla yetindi.



İngiltere Premier ligindeki Fulham kulübünün ve Harrods mağazasının sahibi El Fayed, oğlu Dodi'nin Prenses Diana ile birlikte geçirdiği kazada yaşamını yitirmesinin ardından Kraliyet ailesine yönelik olarak ileri sürdüğü suçlamalar ve aileye karşı verdiği hukuk mücadelesiyle tanınıyor.