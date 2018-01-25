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Spor

Baba Cavcav 'ağabey' olarak getirdi, oğul Cavcav sahip çıkmadı

Orhan Şam ile Gençlerbirliği'nin yolları ayrıldı "Kimseye dargın veya kırgın değilim" Ercan ATA / ANKARA, (DHA) Gençlerbirliği'nin takım kaptanlarından Orhan Şam, doğup büyüdüğü Gençlerbirliği'nden 2'nci kez ayrıldı

25 Ocak 2018 23:24

Orhan Şam ile Gençlerbirliği\'nin yolları ayrıldı

\"Kimseye dargın veya kırgın değilim\"

Ercan ATA / ANKARA, (DHA)

Gençlerbirliği\'nin takım kaptanlarından Orhan Şam, doğup büyüdüğü Gençlerbirliği\'nden 2\'nci kez ayrıldı. Tecrübeli futbolcu Gençlerbirliği ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
Gençlerbirliği\'nden Fenerbahçe\'ye giden, daha sonra sarı-lacivertli ekipten Kasımpaşa\'ya transfer olan Orhan Şam, yaşadığı sakatlığın ardından rahmetli başkan İlhan Cavcav tarafından kulübe ağabeylik yapması için yeniden Ankara\'ya çağrılmıştı. Deneyimli oyuncu, sözleşmesini karşılıklı olarak feshederek Ankara ekibinden buruk ayrıldı.
\"KİMSEYE DARGIN VEYA KIRGIN DEĞİLİM\"
Devre arası kampında takımla beraber çalışan ancak teknik direktörü Ümit Özat tarafından kupada Bursaspor ve ligde ise Kardemir Karabükspor maçlarında kadroya alınmayan Orhan Şam, \"Ben Gençlerbirliği\'nde büyüdüm. Burada Orhan Şam oldum. Sağ olsun, rahmetli İlhan Cavcav başkanım bana kucak açtı ve beni ağabey olarak yeniden büyüdüğüm yere kazandırdı. Burası benim için çok özel bir kulüp. Her zaman bu kulübün yanında oldum, olmaya da devam edeceğim. Biz, bu ruhla bize yakışanı yaptık ve bugün yollarımızı ayırdık. Gençlerbirliği, benim için ayrı bir camiadır. İnşallah bu kötü günlerden kurtulur. Kimseye dargın veya kırgın değilim\" dedi. Orhan Şam, arkadaşlarıyla ve teknik heyetle vedalaşarak tesislerden ayrıldı.
Öte yandan Süper Lig ve TFF 1\'inci Lig ekipleriyle görüşen Orhan Şam\'ın, yeni takımının ilerleyen günlerde belli olacağı öğrenildi.

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