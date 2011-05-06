-BABA AKSOY'UN GÖZYAŞLARI SEL OLDU ADANA (A.A) - 06.05.2011 - Gaziantep'te evlerinde tabancayla öldürülen anne ve 3 çocuğunun cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Konak Mahallesi 40'ıncı Sokak'taki evlerinde dün tabancayla öldürülmüş bulunan Gül Aksoy, ikiz çocukları Melike ve Kader (8) ile büyük kızı Melisa'nın (14) Adana Adli Tıp Kurumunda Cumhuriyet Savcısı'nın gözetimindeki otopsileri tamamlandı. Cenazeleri almak üzere Gaziantep'ten Adana'ya gelenler arasında bulunan Mustafa Aksoy, kızı Gül Aksoy ve torunlarının öldürülmesi nedeniyle büyük üzüntü içerisinde olduğunu söyledi. Cenazeleri Mersin'de toprağa vereceklerini belirten Mustafa Aksoy, Adlı Tıp önünde bekledikleri sırada yakınları ile konuşurken, aynı zamanda yeğeni olan damadı Adem Aksoy'u eleştirdi. Damadını iyi bir işte çalışması için çok uyardığını belirten Mustafa Aksoy, ''Bugüne kadar helal para kazanmak için çaba göstermedi. Kendisini kaç kez kötü işlerle uğraşmaması için uyardım. Dürüst bir iş yapması için kendisine iş yeri açabileceğimi bile söylemiştim. Ancak dinletemedim'' dedi. Eşi ve 3 çocuğu öldürülen Adem Aksoy da, cenazelerin alınması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Adem Aksoy, kendisini sakinleştirmeye çalışan bir yakınına ''Çocuklarım ve karım gidiyor. Vücutları buz gibi olmuş. Ben onlarsız ne yaparım'' diye ağladı. Gül Aksoy, ikiz kardeşler Melike ve Kader ile Melisa Aksoy'un cenazeleri toprağa verilecekleri Mersin'e götürüldü. -2 ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ- Gaziantep'te, anne ile üç çocuğun evlerinde öldürülmeleriyle ilgili olarak gözaltına alınan iki zanlı, adliyeye sevk edildi. Halen firarda olan ve cinayetleri işlediği iddia edilen Cuma A'nın (49) yakalanması için de çalışmalar sürdürülüyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan ve bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlılardan Sefer A'nın halen firarda olan Cuma A'nın oğlu, diğer zanlı Cesur B'nin ise arkadaşı olduğu öğrenildi. Anne ile üç çocuğu tabancayla öldürdüğü iddia edilen Cuma A'nın, baba Adem Aksoy ile arkadaş olduğu, bir süre önce kavga ettiği ve bu kavga sonrasında da yanına oğlu Sefer A. ile arkadaşı Cesur B'yi alarak bir otomobille olayın meydana geldiği Konak Mahallesi'ne giderek, cinayetleri işlendiği tespit edildi. Cinayet sonrasında Cuma A. ile olayda gözcülük yaptığı belirtilen Cesur B'nin, Sefer A'nın kullandığı ve plakası belirtilmeyen otomobil ile olay yerinden kaçtıkları da tespit edildi. -CİNAYETİ İŞLEDİĞİ EVE YARDIM İÇİN SIK SIK GİTMİŞ- Adem Aksoy'un arkadaşı olan ve kalorifer tamirciliği yapan Cuma A'nın, Aksoy'un evrakta sahtecilik suçundan cezaevinde bulunduğu sırada olayın meydana geldiği eve sık sık gittiği ve aileye yardımcı olduğu da belirlendi. Polis ekipleri olaydan sonra halen firarda olan Cuma A'nın evinde yaptığı aramada 2 pompalı tüfek, 1 tabanca, 1 bıçak ve 14 boş mermi kovanı ele geçirdi. Zanlılar, olaydan sonra boş kovanları topladıkları ifade edildi. Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, halen firarda olan zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.