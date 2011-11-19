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Baba 3 çocuğunu öldürdü HANİ (A.A)

19 Kasım 2011 21:07

-Baba 3 çocuğunu öldürdü HANİ (A.A) - 19.11.2011 - Diyarbakır'ın Hani ilçesinde bir kişi, 3 çocuğunu bıçaklayarak öldürdü. Merkez Mahallesi'ndeki deprem konutlarında oturan Tahir Ç. (33), eşi Ayşe Ç'nin evde olmadığı sırada 3 yaşındaki oğlu Muhammed ve 5 aylık ikizleri Sultan ile İbrahim'i bıçakladı. Çocuklar, olay yerinde yaşamlarını yitirdi. Sesleri duyan çevre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine eve gelen polis ekibi, madde bağımlısı olduğu bildirilen Tahir Ç'yi gözaltına aldı.  Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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