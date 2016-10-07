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Yaşam

Baba - oğul, otobüs şoförünü darp edip bıçakladı

Otobüs şoförü Çalmandalı’nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi

07 Ekim 2016 16:50

Konya'da belediye otobüsü şoförü tartıştığı yolcu ve babası tarafından bıçaklanıp darp edildi.

DHA’nın haberine göre olay, saat 23.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Alaaddin-Saraçoğlu seferini yapan Şükrü Çalmandalı yönetimindeki belediye otobüsüne, Kayalıpark otobüs duraklarından 19 yaşındaki Fesih P. bindi. İddiaya göre, otobüse ağır adımlarla binen Fesih P., şoför Çalmandalı tarafından acele etmesi yönünde uyarıldı. Uyarı üzerine ikili arasında otobüs içerisinde kısa süreli tartışma yaşandı.

 

Babası otomobiliyle otobüsün önünü kesti

 

Saraçoğlu Caddesi’nde ineceği durakta otobüs şoförünün durmadığı iddia eden Fesih P. cep telefonu ile babası Mahmut P.’yi arayarak yardım istedi. Otomobili ile evden çıkan baba Mahmut P. ise iddiaya göre otobüsün hareket halinde olduğu caddeye çıkıp yavaşlamasını fırsat bilerek otomobili ile önünü kesti. Bu sırada otobüste bulunan Fesih P. de şoför Çalmandalı ile tartışmaya başlayarak yanında taşıdığı ekmek bıçağı ile sağ kolundan bıçakladı. Araçtaki diğer yolculara aldırmayan baba-oğul Çalmandalı’yı otobüsten indirerek olay yerine gelen yakınları ile birlikte dövdü. Taş ve sopalarla otobüsün camlarını da kıran baba-oğul olay yerinden kaçtı.

Sağ kolunun iki yerinden bıçaklanan otobüs şoförü Şükrü Çalmandalı ise yaralı halde Eski Garaj otobüs duraklarına gelerek polisi arayıp yardım istedi. Olayın gerçekleştiği yerde çalışma başlatan polis Fesih P. ve babası Mahmut P.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alına alınan otobüs şoförü Çalmandalı’nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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