B vitamini alkolün zararlı etkisini azaltıyor

San Diego Üniversitesi’nde görevli bilim insanlarının Behavioral Neuroscience dergisinde yayımlanan araştırmaları çerçevesinde, 170 farenin incelendiği belirtildi.Jennifer Thomas ve ekibinin yaptığı araştırmada, söz konusu farelerin annelerine, gebelikleri sırasında alkol ve doğumdan sonra yavru farelerden bazılarına kolin vitamini verildiği kaydedildi.Anneleri alkol alan yavru farelerin beklendiği gibi fazla hareketli oldukları ve öğrenme sorunları yaşadıkları görülürken, kolin verilen farelerde olumlu yönde gelişme sağlandığı gözlendi.Thomas öte yandan, kolinin alkolün ceninlerde yarattığı tüm olumsuz etkilerin devası olmayacağını hatırlatarak, anneleri bu konuda dikkatli olmalarını konusunda uyardı.Bağırsaklardan kolaylıkla emilen ve kan-beyin bariyerini geçebilen bir vitamin olan kolin, bu özelliğiyle beyindeki kimyasal olaylarda rol alıyor. Hafıza vitamini de denen kolin, sinirlerdeki iletilerde önemli görevi olan asetilkolin maddesi için gerekli bir molekül.