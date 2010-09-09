B vitami Alzheimer'la savaşıyor

T24- B vitamini haplarının yaşlılarda görülen alzheimer hastalığını yavaşlatabilidiği, hatta tamamen durdurduğu belirlendi.



Cnntürk'ün haberine göre, İngiltere’de yapılan araştırlamalarda elde edilen bu sonuç alzheimer hastalığıyla savaşta bir çığır olarak nitelendiriliyor.

Araştırmada yüksek dozlarda alınan B vitaminin beynin büzüşüp küçülmesini yarı yarıya azalttığı belirlendi.



Yaşlılarda beynin büzüşüp küçülmesi hafıza kaybına ve bunamaya yol açıyor.



B vitamininin etkileri o kadar çarpıcı oldu ki, araştırmayı yapan bilim insanları bunun hastalığın tedavisinde bir devrim olabileceğini söylüyorlar.



Beynin büzüşmesi ya da atrofi yaşlanmanın doğal bir sonucu olup, kognitif yetersizlik ve alzheimer gibi hastalığa yakalananlarda daha hızlı ileriliyor.



Oxford Üniversitesi bilim insanları 168 kişi üzerinde yapttıkları denemelerde her gün yüksek dozda üç adet B vitamini almanın bunamayla ilgili beyin büzüşmesini yüzde 53 oranında azalttığını belirlediler.