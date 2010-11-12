Azrail’e çalım attı!

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Yeşil saha onu bekliyor



Genç futbolcu 27 Eylül’de Karşıyaka ile yapılan maçın ardından nişanlısıyla birlikte Urla’ya doğru giderken, otomobilin kontrolünü kaybedip ağaca çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan Müge Bayrak ölürken, Mustafa Aydın tedavi altına alınmıştı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yaklaşık 1 ay süren tedavinin ardından sağlık durumunda düzelme görülen Aydın, bilinçli olmasa da gözlerini açıp, elleri ve ayaklarıyla tepkiler verdi. Daha sonra Sağlık Bakanlığı’na ait tam teşekküllü ambulans helikopterle İstanbul’daki Medical Park Bahçelievler’e götürülen Aydın, yaklaşık 41 gün sonra yaşam mücadelesini kazandı ve yoğun bakım ünitesinden çıkarıldı.Aydın’ın gözleriyle kendisine sorulan sorulara karşılık verdiği, bilincinin açılmaya başladığı, el ve ayaklarını oynatıp oynatamayacağının belirlenmesi için de fizik tedaviye başlandığı belirtildi. Aydın’ın tedavi sürecinde yanından hiç ayrılmayan menajeri Olgun Karamanoğlu ve yakınları da “Hayati tehlikeyi atlattı. Gözleriyle de olsa tepki veriyor. Şimdi onu sağlıklı şekilde tekrar yeşil sahalarda görmenin hayalini kuruyoruz” dedi.