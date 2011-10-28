Azra bebek babasız kaldı!

T24 - Van'daki depremin ardından Erciş'te enkaz altından sağ olarak çıkarılan 14 günlük Azra bebeğin babası Sinan Karaduman (34), enkazdan ölü olarak çıkarıldı.



Arama ve kurtarma ekiplerince Vanyolu Caddesi'ndeki Ereksan Apartmanı'nın enkazında yapılan çalışmalar sonucu bir erkek cesedine ulaşıldı. Binada oturan Karaduman ailesinin yakınları depremden 123 saat sonra ulaşılan cesedin Azra bebeğin babası Sinan Karaduman'a ait olduğunu teşhis etti.



Karaduman'ın cesedi daha sonra battaniyeye sarılarak ambulansla Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Defin işlemleri için Karayolları Müdürlüğüne götürülecek olan cesedin adli işlemlerin ardından yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.



Depremden 2 gün sonra enkaz altından sağ çıkarılan 14 günlük Azra bebeğin hayatta kalma ve kurtarılma hikayesi birçok yabancı basın kuruluşunda manşetten ve ilk sayfadan yer almıştı. Azra bebek ile annesi ve babaannesinin kurtuluşu dünya basınında ''Bir aileden 3 nesil kurtarıldı'' başlığıyla duyurulmuştu.



Azra bebeğin annesi Semiha Karaduman, bebeğinin hayatta kalmasını sağlamak için verdiği çabaları AA'ya anlatmıştı. Anne Karaduman, Azra'yı enkaz altında kucağından hiç bırakmadığını, kayınvalidesi Gülsade Karaduman ile birlikte bebeğinin hayatta kalmasını sağlamak için büyük mücadele verdiğini söylemişti. Anne Karaduman, enkaz altında bulundukları ilk gün Azra'yı emzirdiğini ve sütüyle beslediğini belirterek, ''Enkaz altında hiçbir şey yiyemediğimiz için sütüm de kurudu. Sütüm kuruyunca bebeğimi tükürüğümle besledim. Çünkü açtı ve ateşi çıkmıştı. Biz açlığa dayanabiliyorduk fakat onun öyle bir durumu yoktu. Bundan dolayı da onu tükürüğümle hayatta tutmaya çalıştım'' ifadelerini kullanmıştı.



Semiha Karaduman ile 1 Temmuz 2009'da evlenen Sinan Karaduman'ın İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olduğu, Sivas'ta yaşayan Karaduman çiftinin ise doğum için eski Sivas Devlet Hastanesi Başhekimi olan ve Erciş'teki özel bir hastanede çocuk hastalıkları uzmanı olarak çalışan dede Ahmet Karaduman'ın yanına gittiği, anne Karaduman'ın Van'da erken doğum yaparak 9 Ekim'de Azra bebeği dünyaya getirdiği öğrenilmişti.







