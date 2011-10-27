-Azra bebeğin dedesi konuştu SİVAS (A.A) - 27.10.2011 - Van depreminde ''mucize kurtuluşun'' simgesi olan Azra bebeğin dedesi olan eski Sivas Devlet Hastanesi Başhekimi olan Dr. Ahmet Karaduman, ''Rabbim bir mucize gösterdi. İnşallah içeride kalan oğlumu da bize bağışlar'' dedi. Depremden ilk anda yaralı olarak kurtulan ve 2 gün boyunca 14 günlük torunu Azra ile gelini, eşi ve oğlunun enkazdan çıkarılmasını umutla bekleyen çocuk hastalıkları uzmanı doktor Ahmet Karaduman, depremde yaşadıklarını AA muhabirine anlattı. Karaduman, ''Deprem anında ben kendimi göçükle beraber dışarda, yerde buldum. Onlar maalesef enkazın altında kaldılar. Bebek, annesi ve eşim bir odada, oğlum karşıdaki odadaydı. O esnada maalesef onu göremedim. Eşim ve gelinim benim odaya doğru koşarak geldiler, deprem esnasında onları görmemle beraber bir adım yandaki duvara yaslandım ve 2 saniye içinde göçük oldu, bina çöktü. Sonra kendimi dışarıda buldum'' dedi. Yaşadıklarını anlatırken duygulanan dede Karaduman, şunları söyledi: ''Bu şey anlatılacak gibi değil, yani hakikaten izah edilecek bir şeyi de yok. Çok şükür Rabbime bizi esirgedi, korudu. 2 gün boyunca çaresizlik içinde enkazın durumuna bakarak büyük bir umutsuzluk içinde, umudumuzu yitirmemeye çalışıyoruz ama binayı görünce de hakikaten yani insanın umudu da kalmıyor. Perişan bir şekilde, gözyaşları içinde, dua ederek, sabrederek, herkesten dua isteyerek çok şükür bekledik ama sonunda bir kurtarma ekibi bizim gösterdiğimiz yere müdahaleye başladı. İlk gelinimin sesini duydular, sonra 'üç kişiyiz burada' deyince hakikaten o andaki mutluluk tarif edilmez yani. Sonra çok şükür birkaç saat içinde önce bebeği, daha sonra gelinimi, sonra da eşimi kurtardılar. Allah herkesten razı olsun. Rabbim onlara bir mucize gösterdi. İnşallah içeride kalan oğlumu da bize bağışlar.'' Karaduman, Ankara Ankara Doktor Sami Ulus Çocuk Hastanesinde tedavi gören torunu Azra'nın durumunun iyi olduğunu ve yarın ambulans helikopterle Sivas'a getirileceğini belirtti.