-Azra bebeğe ABD'den bir koli daha SİVAS (A.A) - 04.01.2012 - Van'daki 7,2'lik depreme daha 14 günlükken yakalanan ve enkaz altından 2 gün sonra çıkarılarak ''mucize kurtuluşun'' adı olan Azra bebeğe, Teksas'ın ardından Amerika'nın New Jersey eyaletinden de kargoyla çocuk giysileri gönderildi. Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen depreme, Erciş ilçesindeki dede evinde daha 14 günlükken, annesi Semiha, babası Sinan, babaannesi Gülsade ve dedesi Ahmet Karaduman ile birlikte yakalanan ve enkaz altından yaklaşık 48 saat sonra annesi ve babaannesi ile birlikte kurtarılan ''Azra bebeğe'', Amerika'nın Teksas eyaletinden gönderilen duygulandıran hediyenin ardından şimdi de New Jersey eyaletinden sürpriz bir armağan postalandı. New Jersey eyaletinden Lale Sali isimli bir kadın tarafından kargoya verilen paketin içerisinden, şu an 87 günlük olan Azra bebek için 11 parçadan oluşan kışlık giysiler çıktı. Kargoyla Azra'nın ailesinin Sivas'taki evine gelen hediye paketi, aynı Teksas'ın Greenville şehrinden gönderilen sürpriz ve anlamlı hediye gibi Karaduman ailesini duygulandırdı. Anne Semiha Karaduman, yaptığı açıklamada, ''Gerek yurtdışından, gerekse Türkiye'den bayağı bir hediye geliyor. Bu hediyelerden memnun kalıyoruz, duygusal anlamda bağ kurulması açısından çok hoşnut oluyoruz, gönderenlerden Allah razı olsun. Ne desek az yani. Bu armağanları, gönülden gelen hediyeler olarak düşünüyoruz. Herkese teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Son olarak Lale Sali adında bir bayan göndermiş, kendisine teşekkür ediyoruz'' diye konuştu. Azra'nın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirten anne Karaduman, ''Günden güne de iyiye gidiyor, büyüyor'' dedi. Lale Sali tarafından gönderilen kargo paketinin üzerinde adres kısmında dede Ahmet Karaduman'ın ismi ile ''Azra Bebek Turkey'' yazdığı gözlendi. Depremin simgesi haline gelen Azra bebeğin enkaz altından ''yalın ayak'' çıkarılışını ''The Dallas Morning News'' gazetesinin manşetten duyurduğu haberi okuyarak öğrenen Wealters Cooper adlı kadın, özellikle Azra bebeğin kurtarılışı sırasında çekilen yalın ayak fotoğrafından etkilenerek Teksas'tan 5 çift çorap ile el örgü kazak, 2 bebek takımından oluşan hediye paketini, adresini dahi bilmediği Azra bebeğe postalamıştı.