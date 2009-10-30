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Azra Akın sevgilisinin evine taşındı

2002 Dünya Güzeli Azra Akın, geçen günlerde Beyoğlu’ndaki Saint Antuan Katolik Kilisesi’nin avlusunun kapısını anahtarıyla açarken görüldü.

30 Ekim 2009 02:00

2002 Dünya Güzeli Azra Akın, geçen günlerde Beyoğlu’ndaki Saint Antuan Katolik Kilisesi’nin avlusunun kapısını anahtarıyla açarken görüldü.

  Gazetecilerin İtalyan Francesco Boari’yle birlikte olup olmadığını sorduğu Akın, sorulara yanıt
vermeden içeri girdi. Akın’ın gecenin bir vakti neden kilisenin avlusuna girdiği merak uyandırdı. Aynı akşam rol aldığı Sadri Alışık Tiyatrosu’nun “72. Koğuş” adlı oyununun provalarından çıkan Akın’ın İtalyan sevgilisiyle kira geliri kiliseye kalan avludaki 6’şar katlı iki apartmandaki dairelerden birinde oturduğu öğrenildi.

 

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