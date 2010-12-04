Aznar: Erdoğan'ın Medeniyetler İttifakı AB'ye girmek için

T24- Wikileaks'e son saatlerde yüklenen belgelerden birine göre İspanya eski Başbakanı Jose Maria Aznar'ın, ABD Senatörü Mel Martinez'e 'Erdoğan Medeniyetler İttifakı'nda AB'ye giriş için faydası dokunur mu diye bulunuyor' dediği ortaya çıktı.



ABD Kongre heyetinin bir üyesi olarak İspanya’yı ziyaret eden Florida Senatörü Mel Martinez Ocak 2008’de o dönemde eski başbakan Jose Maria Aznar ile bir görüşme yaptı. Görüşmede Avrupa’daki sorunlar üzerinde bir ufuk turu atıldı Görüşme ABD’nin Madrid Büyükelçiliği’nce, "tasnif edilmemiş" ve "sadece resmi kullanım için" kategorisinde kaleme alınınca, Wikileaks aracılığıyla tüm dünyaya sızdı.



1 Şubat 2008’de ABD’ye gönderilen tutanağın Türkiye’yi ilgilendiren bölümleri şöyle:

"-CODEL Martinez (Kongre delegasyonundan Martinez), eski İspanyol Başkanı Jose Maria Aznar ile, İspanya ve ABD’deki seçimler yanında Aznar’ın Kosovo, Türkiye ve Medeniyetler İttifakı üzerine sağlam görüşlerini kapsayan geniş yelpazede bir görüşme yaptı. Başkan Aznar CODEL’e Kosovo’nun bağımsızlığı konusunda reel çekincelerini koruduğunu bildirdi. Aznar tek taraflı bağımsızlık ilanının üç istenmeyen sonuca yolaçabileceğini belirtti: bir ‘şantaj’ sonucu Avrupa’nın sınırlarının defakto değişimi; İspanya, İtalya, Türkiye, Irak ve diğer azınlık nüfus barındıran ülkelerde dallanıp budaklanmaya yolaçacak self-determinasyon ilkesinin yerleşmesi; ve Avrupa kutasında milliyetçiliğin yükselmesi.



-Aznar Türkiye’nin AB’ye üyelik girişiminin şu anda imkansız olduğu ve belki de 15 yıl için böyle olmaya devam edeceği görüşünü belirtti. Eski başkan Avrupa’nın kesinlikle Türkiye’yle özel bir ilişkiyi sürdürmesi gerektiğini belirtirken ona göre Hristiyan kökleri bulunan bir Avrupa’nın içine Müslüman çoğunluklu bir ülkenin uyum sağlamasını düşünmek zordu. Aznar, AB ve ABD liderlerinin ek 100 milyon nüfuslu Türkiye’nin Avrupa için ne anlama geleceğini göz önünde tutmak zorunda olduklarını söyledi.



-Aznar Medeniyetler İttifakı’yla ilgili kuşkuculuğunu da dile getirdi. Aznar İran ziyaretinde Hatemi ile bir medeniyetler diyaloğu oluşturma konusunda yakın çalıştıklarını, ancak aynı istek ya da ittifakın olabilirliğini Hamaney gibi liderlerde göremediğini belirtti. Aznar Medeniyetler İttifakı’nın Batı’nın çıkarına olmadığından söz etti.



-Aznar Türk Başkanı Erdoğan ile iyi ilişkileri sürdürdüğüne değindi ve güvenilir kaynaklardan edindiğine göre Erdoğan’ın Zapatero’nun Medeniyetler İttifakı’nda, buna inanmak zorunda olduğu için değil Türkiye’nin AB girişimine yardımcı olacağı umuduyla etkin rol aldığını iddia etti."