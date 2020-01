"Aziz Yıldırım’ın yerinde olsaydım beni Metris’in tabanına gömüp üstüme beton dökmüşlerdi"

Bir dönem Galatasaray başkanlığını yapan Adnan Polat, şike davası sürecine ilişkin olarak Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ı takdir ettiğini söylerken “Ben aynı durumda olsaydım; beni Metris’in tabanına gömüp üstüme de beton dökmüşlerdi. Camia asla sahip çıkmazdı” dedi.

Hürriyet’ten Ali Naci Küçük’ün haberine göre 2008-2011 arasında Galatasaray’ın başkanlığını yapan; mali ve idari genel kurulda ibra edilmediği için kulüpten kırgın ayrılan Adnan Polat, Aziz Yıldırım’ın yaşadıklarından sonra ayakta durmasını takdir etti ve “Fenerbahçe camiasını da takdir ediyorum” dedi.

Hürriyet’ten Ali Naci Küçük’e konuşan Polat’ın söylediklerinin bir kısmı şöyle:

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ı takdir ediyorum açıkçası. Bu kadar darbeden sonra ayakta durabilmesi az buz bir iş değil. Ama orada Fenerbahçe camiasını da takdir ediyorum. Şike yaptılar, yapmadılar onu bilmiyorum. Fakat gerek camianın gerek taraftarın başkanlarına sahip çıkmaları takdire şayandır. Ben aynı durumda olsaydım; beni Metris’in tabanına gömüp üstüme de beton dökmüşlerdi. Gömerlerdi beni orada ve camia asla sahip çıkmazdı. Ben taraftardan her zaman memnun kaldım.

“Şikeye bulaşmayan kulüp Galatasaray’dı”

Galatasaray taraftarı ile biz her zaman çok iyi ilişkiler içinde olduk. Ben onları, onlar beni sevdi. Her zaman başımın üzerinde yerleri var. Ben sokakta bodyguard ile dolaşan bir başkan olmadım. Hâlâ da öyle değilim. Sokakta dolaştığım vakit her takım taraftarı yanıma gelip sohbet eder. O açıdan sorunum yok. Bütün Türkiye’deki kulüpler, ama doğru ama yanlış, şikeye bulaştığı vakit tek bulaşmayan kulüp Galatasaray’ydı. Bu kirliliğin içine olmadık. Ama bir Galatasaraylı çıkıp bize teşekkür etmedi o dönemde. Yani, diyeceksin ki “Dürüst olmak fazilet ve erdem mi oldu”… Maalesef artık günün dünyası ve Türkiye’sinde o hale geldi bu.

Dursun Özbek'i yedirtmemeleri lazım

Galatasaray’ın içi tamamıyla boşaltılmış vaziyette. Başkan Dursun Özbek ise, buradan çıkartmaya çalışıyor. Taraftarlar sabırlı davranmalı, yönetime sahip çıkmalı. Dursun Özbek’i yedirtmemeleri lazım.

Bakın Dursun Özbek ne yapmaya çalışıyor? Şu anda Galatasaray’ın içi tamamıyla boşaltılmış vaziyette ve bu durumdan çıkartmaya çalışıyor. Galatasaray’ın ekonomisini düzeltmek için yapılacak olanlardan biri Galatasaray’daki kaçağı önlemek, biri de geliri arttırmak. Özbek, oradaki birçok insanın kaynağını kesmeye başladı.

Özbek’i beğenmiyorlar neredeydiler? Doğru, herkes kaçarken Özbek, aslanlar gibi aday oldu. Esasında çok güzel yönetim kurabilirlerdi! Her şeyi, bilen her konuya vakıf! Duygun Yarsuvat, Faruk Süren, İrfan Aktar, Hayri Kozak, Mehmet Helvacı, Doğan Sarıbeyoğlu… Yönetim kurulu oluşturup Galatasaray’ı kurtarsınlar, görelim. Dışarıdan ahkam kesmek kolay. Bence Dursun Başkan’ın görevini kesinlikle bırakmaması, mücadelesine devam etmesi lazım.

Bence Galatasaray taraftarı sabırlı davranmalı, yönetimine sahip çıkmalı. Dursun Özbek’i yedirtmemesi lazım.

Dursun Başkan’a ben teşekkür ediyorum. İlk defa yetkili, etkin bir Galatasaraylı bana yaptığım işten ötürü ayrılığım sonrası teşekkür etti.

Aysal, 1 milyar dolar harcadı

Galatasaray 60 yılda 800 milyon dolar, Ünal Aysal ise 3.5 yılda 1 milyar dolar harcadı. Aysal döneminde çok ciddi kaçakların olduğuna inanıyorum.

Benim dönemimi Ünal Aysal geldiği vakit, Ernst&Young firmasına 6 ay didik didik inceletti. Bir şey bulamadılar diye adamların az kalsın parasını vermiyorlardı! Ben kulübü Aysal’a 400 sayfayı imzalayıp teslim ettim. Acaba onlar nasıl teslim etti? Bir sayfaya imza attılar. Aysal dönemini kendi inceletti. Halbuki bir sonraki yönetimin inceletmesi gerekirdi. Nasıl ibra edildiğini de gördük hep beraber! Galatasaray 1951’den benim ayrıldığı 2011’e kadaki 60 yılda 800 milyon dolar para harcamış. Aysal dönemindeyse 3.5 yılda 1 milyar dolar para harcamış. Biri 60 yıl, diğeri 3.5 yıl! Galatasaray batmasın da ne yapsın? Futbolcular 4-5-10 milyon Euro’ya alındı, bedava gönderildi. Kimse bunun sorgulamasını yapmıyor? Paralar çekirdek gibi harcandı.

