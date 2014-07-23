Aziz Yıldırım'ın yeniden yargılanma talebi reddedildi

Anayasa Mahkemesi (AYM) yeniden yargılanacak Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın Şike Davasıyla ilgili olarak yaptığı bireysel başvurusunu oybirliği ile reddetti.

AYM, Yıldırım’ın “adil yargılanma hakkı” ve telefon dinlemeleri nedeniyle “özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiği” iddialarını yeniden yargılaması başladığı ve olağan başvuru yolları tüketilmediği gerekçesiyle reddetti. AYM’nin ret kararı Yıldırım’ın yeniden yargılaması sürecini ve yeniden hak ihlali iddiasıyla bireysel başvuru yapmasını engellemiyor.

İnfaz ertelemesi de yapılan Yıldırım’ın davası 1 Eylül’deki yeni adli yılda sil baştan görülecek. Yeniden yargılama kararı ile “hükümlü”den “sanık” statüsüne geçen Yıldırım, ikinci kez yapılan yargılama sonucunda da olası bir hak ihlali iddasında bulunursa karar kesinleştikten yani başvuru yollarını tükettikten sonra isterse yine AYM’ye bireysel başvuru yapabilecek. Aziz Yıldırım, mahkemede yeni CMK hükümleri ışığında yargılanacak. Mahkeme Yıldırım’ın lehine olan hükümleri dikkate alıp uygulayacak.

Yıldırım'dan AYM’ye dört başvuru

Şike davasına 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve bu cezası Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nce onanan Yıldırım, “uzun tutukluluk”, “kişi güvenliğinin ihlali, sorguda kötü muamele”, “adil yargılanma hakkının ihlali” ve telefon dinleme yoluyla “özel hayatının gizliliğinin ihlal” edildiği şeklinde dört noktada AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuştu. Yıldırım, "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun”un Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle "infazın durdurulmasını” da talep etmişti. Ancak, bu süreçte İstanbul 13. Ağır Ceza yeniden yargılamasına ve infaz durdurmaya karar vermişti.

AYM’den iki başvuruya zamandan ret

AYM dün Yıldırım’ın bireysel başvurusunu görüştü ve dört iddiası için de ret kararı verdi. Yıldırım’ın, “uzun tutukluluk” ve “kişi hürriyetinin ihlali ve sorguda kötü muamele” iddialarının AYM’ye bireysel başvurunun başladığı 23 Eylül 2012’den öncesine ait olduğundan AYM “zaman bakımından yetkisizlikten” ret kararı verdi.

Olağan başvuru yolları tüketilmedi

AYM, “adil yargılanma hakkı” ve telefon dinlemeleri nedeniyle “özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği” iddiaları yönünden ise Yıldırım'ın yeniden yargılamasına başlamasını, infaz ertelemesi yapılıp yargılama sil baştan yenileneceğini dikkate alarak, “olağan başvuru yolları tüketilmediği” gerekçesiyle ret kararı verdi.

Avukat Emin Özkurt, Anayasa Mahkemesi’nin bu kararını Hürriyet’e değerlendirdi.

İşte Emin Özkurt’un yorumu:

13. Ağır Ceza Mahkemesi yeniden yargılamaya onay verdi. Bu onay üzerine şike davasının yeniden yargılanma kapısı açıldı. Ancak bu karara da 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz edildi. Eğer 14. Ağır Ceza Mahkemesi bu itirazı reddederse yeniden yargılama gündeme gelecek. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi henüz daha tüm yollar tükenmediği gerekçesiyle Aziz Yıldırım'ın başvurusunu geri çevirdi. Eğer 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yeniden yargılama kararını reddederse tüm iç hukuk yolları tükendiğinden dolayı Anayasa Mahkemesi başvuruyu gözden geçirecek.