-AZİZ YILDIRIM'IN TEDAVİSİ SÜRÜYOR İSTANBUL (A.A) - 06.07.2011 - İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Başhekimi Prof. Dr. Zerrin Yiğit, ''Futbolda Şike Operasyonu'' kapsamında gözaltına alınan ve rahatsızlığı nedeniyle enstitüde tedavisine devam edilen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili olarak, ''Kendisini biraz daha gözlem altında tutacağız. Bugün taburcu olmayacak'' dedi. Prof. Dr. Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yıldırım'ın tedavisinin devam ettiğini kaydetti. Yiğit, ''Burada kendisinin tam ne kadar kalacağını önceden söylemek mümkün değil. Aniden bir şey olursa, bu sefer biz zor durumda kalırız. Şimdilik iyi gözüküyor'' diye konuştu. Yiğit, Aziz Yıldırım'ın durumunun kötü olmadığını ifade ederek, ''Kendisini biraz daha gözlem altında tutacağız. Bugün taburcu olmayacak. Şu anda ilaç tedavisi devam ediyor. Yani balon ve baypas gibi bir şey yapılmayacak. Bugün taburcu olmayacak'' dedi. Bu arada Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Nihat Özbağı ve Mithat Yenigün de hastaneye gelerek, Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.