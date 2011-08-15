-Aziz Yıldırım'ın sağlık durumu İSTANBUL (A.A) - 15.08.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın avukatı Abdullah Kaya, müvekkilinin hastaneye göğüs ağrısı şikayetiyle kaldırıldığını söyledi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aziz Yıldırım'ın avukatı Abdullah Kaya, müvekkilinin hastaneye göğüs ağrısı şikayetiyle kaldırıldığını, dil altı hapı kullandığını ve EKG'sinin çekildiğini kaydetti. Yıldırım'ın şekerindeki düzensizliğin devam ettiğini belirten Kaya, ''Vücudun bir yerinden kan kaybediyor, bunun anlaşılması için Salı ya da Çarşamba günü operasyon olacak. Hemoglobin değerleri düşük. Böbrekte kist var. Bununla ilgili operasyona kendisi ve hastane yönetimi karar verecek. 12'ye 9 santimetre bir kitle var, bu kitle bir litre su ihtiva ediyor'' diye konuştu. Yıldırım'ın anjiyodan sonra 48 saat dinlenmesi gerektiğini ancak bu süre içinde dinlenememesi nedeniyle bacağında rahatsızlık oluştuğunu, sekerek yürümeye başladığını kaydeden Kaya, hastane, savcılık ya da cezaevi yönetiminden şikayet etmelerinin söz konusu olmadığını, herkesin elinden geleni yaptığını, müvekkilinin tedavi edilmesinde tıbbi bir engel çıkarılmadığını söyledi. Avukat Kaya, Yıldırım'ın hipofiz bezinde de büyüme olduğunu sözlerine ekledi. Yıldırım, 3 gün önce rahatsızlanarak Metris Cezaevinden, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilmişti.