Aziz Yıldırımın kuzeni için 22 hapis istemi!

T24

Yalçın'ın ortağından suç duyurusu



’Sadece Osman Yalçın'dan şikayetçiyim'



'İfade vermezse tutuklanacak'



Aziz Yıldırım’ın dayısının oğlu sosyetik güzel Süreyya Yalçın’ın da kardeşi olan, ayrıca Fortune Dergisi’nce de dünyanın en zengin 749’uncu kişisi, Türkiye’nin de 22’inci zengini olarak gösterilen Makyal şirketinin sahibi Osman Yalçın, Adana merkezli Erka şirketinin sahibi Mehmet Erdal Kamışlı ile İncirlik 10’uncu Tanker Üs Komutanlığı’nda projelendirilen 100 adet dubleks konuttan oluşan Kartal Evleri Projesi’nin yapımını üstlendi.Erka- Makyal konsorsiyumu, ABD ve NATO kuruluşu olan TUSEG tarafından ihaleye çıkarılan işin yapımına 28 Şubat 2006’da başladı. Bir süre düzgün giden iş önce yavaşladı, sonra da mali sorunlar nedeniyle durdu. Bunun üzerine işi veren TUSEG, Erka-Makyal’ın aldığı ihaleyi feshetti, işi başka bir şirkete verdi.İşin bitirilememesinin, yanlış yönetimden kaynaklandığı ve bundan dolayı da maddi zarara uğradığını ileri süren Mehmet Erdal Kamışlı, ortağı Osman Yalçın ile bazı çalışanları hakkında suç duyusunda bulundu.Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı soruşturma sonucunda, Osman Yalçın ile 12 çalışanı hakkında, ’nitelikli dolandırıcılık, bu suça iştirak, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmak, özel belgede sahtecilik, tehdit etmek’ suçlarından toplam 22’şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede Erka- Makyal ortaklığına ait 928 bin lira’nın başka şirketlere haksız yere ödendiği ve iade edilmediği, Erka’dan habersiz taşeron bir firmayla 6 milyon 900 dolarlık sözleşme yapılıp, mali yük altına sokulduğu öne sürüldü.Adana 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında sadece Osman Yalçın’dan şikayetçi olduğunu belirten işadamı Mehmet Erdal Kamışlı şöyle dedi:"Sanıklardan Osman Yalçın muhasebe oyunları yaparak, iş ortaklığımız olan şirketi dolandırdı. Muhasebe oyunları ile şirketi hortumladı. 3 defa şirketin defterlerini noter kanalı ile Adana’ya getirmesi konusunda ihtarname çektiğimiz halde bir türlü göndermedi. Diğer sanıkları azmettiren de Osman Yalçın’dır. Ben sanıklardan sadece Osman Yalçın’dan şikayetçiyim. Diğer sanıklardan şikayetçi değilim."Duruşmaya katılan tutuksuz sanıklardan Mehmet Ataş da, "Ben olay tarihinde Adana İncirlik’te Makyal-Erka iş ortaklığında işçi olarak çalışıyordum. İşverenden alacağım vardı. Müşteki Mehmet Erdal ile alacağımdan dolayı görüşmek istedim, ancak görüşemedim. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.Diğer sanıklar Halis Polat, Saim Yalçın ile Mehmet Salih Utaş da suçlamaları kabul etmedi.Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne 3 sayfalık dilekçe sunan sanık İsmail Bakışkan ise "... Erdal Kamışlı’nın şikayet dilekçesinde belirttiği usulsüzlük ve olumsuzlukların oluşmasında benim bir kusur ve kastım olmayıp, tamamen Osman Yalçın’ın ihmal ve kusuru vardır" dedi.Mahkeme heyeti, henüz duruşmaya katılmayan sanık Osman Yalçın hakkında, adresi İstanbul’da olduğu için Üsküdar 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne ’Sanığın çağrılarak ifadesinin alınması, bu yolla da ifadesi temin edilemediği takdirde hakkında tutuklama kararı verilmesi’ yönünde talimat yazdı.