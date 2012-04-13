Aziz Yıldırım'ın itirazına ret

Futbolda şike iddialarına yönelik davaya bakan özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın tutuklu sanığı Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile beraber 7 kişinin, tutukluluğun devamı kararına yönelik yaptıkları itirazları reddetti

Tutuklu sanıklar önceki duruşmada tahliye talebinde bulunmuştu. Mahkeme 6 kişinin tahliyesine karar verirken diğer 10 sanığın talebini ise "sanıkların üzerlerine atılı suçun alt ve üst sınırları, mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesi, tanıkların henüz dinlenmemiş olması, delillerin tam toplanmamış olması ve delilleri karartma ihtimalinin bulunması" gerekçeleriyle reddetmişti.

Bu kararın ardından Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu, Tamer Yelkovan ve Ali Kıratlı'nın da aralarında bulunduğu 7 sanık tutukluluğun devamı kararına itiraz etti. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi talebi yine aynı gerekçelerle reddederek sanıkların talebi doğrultusunda itirazı bir üst mahkeme olan İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.



Trabzon'un müdahillik talebi



Öte yandan geçtiğimiz günlerde Trabzonspor Kulübü ve bağlı şirketlerinin, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesince görülen, Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 93 sanıklı "futbolda şike" iddialarına yönelik davaya müdahil olma başvurusunda bulunduğu yönünde haberler çıkmıştı. Trabzonspor'un bu talebinin mahkemeye henüz ulaşmadığı öğrenildi. Ayrıca mahkeme, birinci Ergenekon davasında gizli tanık olarak ifade veren 'Gizli Tanık Poyraz"ın beyanlarını istemişti. Bu beyanların da mahkemeye ulaştığı bilgisi alındı.

Cem Tursun - İstanbul DHA