-AZİZ YILDIRIM'IN GÖZALTI KARARI KALDIRILDI İSTANBUL (A.A) - 06.07.2011 - Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım hakkında futbolda şike iddialarına ilişkin soruşturmada alınan gözaltı kararı kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Yıldırım'ın avukatları, müvekkillerinin sağlık durumuna ilişkin raporu bugün özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine sundu. Soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk, söz konusu raporu inceledikten sonra, Yıldırım hakkındaki gözaltı kararını kaldırdı. Aziz Yıldırım'ın halen tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsünde bir polis memurunun beklediği, iyileşmesinin ardından ifade vermek üzere adliyeye çağrılacağı öğrenildi.