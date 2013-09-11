Aziz Yıldırım'ın başkanlık için tekrar aday olacağı iddia edildi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın 15 Ekim’den sonra aday olup olmayacağı kesinleşecek. Yargıtay karar sürecinin uzayacak gibi görünmesi nedeni ile başkanlık seçimine tekrar katılma olasılığı çok yüksek.

Her ne kadar yakınları aday olmayacağını söylese de kendisi şu aşamada renk vermiyor. Yıldırım’ın kongreye 15 gün kalana kadar da bu konuda konuşması beklenmiyor.

Sarı lacivertlilerde şu ana kadar Sadettin Saran dışında adaylığını açıklayan bir isim olmaması da başkanın karar verme süreci ile ilgili olarak görülüyor. Çünkü Yıldırım tekrar aday olursa, kazanma ihtimali yüksek görünüyor.

Öte yandan Yıldırım’ın devam kararı alması durumunda yönetim büyük oranda değişecek. Yeni yönetim kurulunda, ülkenin önemli iş adamlarının yanı sıra camianın da önde gelen isimleri olacak.



