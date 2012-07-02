Aziz Yıldırım'ın başkanlığı düşecek mi?

Şike davasında mahkeme, Aziz Yıldırım hakkında yöneticilikten ve seyirden men (stada giriş yasağı) kararı verdi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, ''Futbolda Şike'' davasına bakan özel yetkili 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hakkında verdiği mahkumiyet kararının kesinleşmesi durumunda 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 18. maddesi uyarınca, ''seyirden men'' cezası alacak. Yıldırım, aynı kanun kapsamında yasak süresince spor kulüplerinde, federasyonlarda ve taraftar derneklerinde yönetici olamayacak.

Özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Yıldırım hakkında, güvenlik tedbiri olarak 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un ''seyirden yasaklanma'' başlıklı 18. maddesinin uygulanmasını da öngördü.

Kanunun 18. maddesi, şu hükümleri içeriyor:

''Kişinin, bu kanunda tanımlanan veya yollamada bulunulan ilgili kanunlardaki suçlardan dolayı mahkemece kurulan hükümde, hakkında güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklanmasına karar verilir. Seyirden yasaklanma ibaresinden kişinin müsabakaları ve antrenmanları izlemek amacıyla spor alanlarına girişinin yasaklanması anlaşılır. Hükmün kesinleşmesiyle infazına başlanan seyirden yasaklanma yaptırımının süresi cezanın infazı tamamlandıktan itibaren bir yıl geçmesiyle sona erer. Bu güvenlik tedbirine ceza verilmesine yer olmadığı kararı ile birlikte hükmedilmesi halinde, hükmün kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl geçmesiyle bu güvenlik tedbirinin uygulanmasına son verilir.

Bu kanun hükümlerine göre hakkında güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklanma kararı verilen kişi, yasak süresince spor kulüplerinde, federasyonlarda ve taraftar derneklerinde yönetici olamaz; spor müsabakalarında hakem, temsilci veya gözlemci olarak görev yapamaz.''