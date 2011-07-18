Aziz Yıldırım'ın 87 yıl hapsi istenecek!

T24- 1-Süper Lig ne zaman başlayacak ve kaç takımla oynanacak? Hangi takımlar küme düşürülecek? 2 - Hangi Süper Lig kulübünün soyunma odası polis tarafından dinlendi ve orada kim, ne konuştu? 3- TFF Başkanı M.Ali Aydınlar’ın sözünü ettiği, bugüne dek ismi geçmeyen kulüp belli oldu mu? 4- İbrahim Akın ve İskender Alın’ın ardından hangi isimler şike ile ilgili itiraflarda bulunacak? 5- Soruşturmayı yürüten savcı Berk’in odasında ne var? Berk, hangi futbolcunun hayranı?

Adil Demirçubuk'un Hürriyet'te yayımlanan (18 Temmuz 2011) haberi şöyle:













Futbol dünyasını sarsan “şike operarasyonu” şimdilik 2 dalgayla sınırlı kaldı. Spor dünyasının çok yakından tanıdığı isimler “tutuklu yargılanmak” üzere Metris Cezaevi’ne gönderildi. Ama kamuoyu pek çok sorunun yanıtını merakla bekliyor. Bu sorularla birlikte operasyona ait bugüne kadar bilinmeyen gerçekler de günyüzüne çıkmaya, aydınlanmaya başlıyor. Şimdi herkesin merak ettiği o soruları sıralayalım ve yanıtlarını birer birer vermeye çalışalım.





Sorular ve tek tek yanıtları





1- Süper Lig’de bu sezon şikeye karışan hangi takımların düşmesi söz konusu?

2- Federasyon Başkanı Mehmet Ali Aydınlar’ın sözünü ettiği, bugüne dek ismi hiç geçmeyen o takım belirlendi mi?

3- Soruşturmayı yürüten savcı, Aziz Yıldırım için kaç yıl hapis cezası isteyecek?

4- Süper Lig’de hangi takımın soyunma odası dinlendi?

5- Hangi yöneticiler Pişmanlık Yasası’ndan faydalanmak istediğini savcıya söyledi?

6- Mecnun Otyakmaz Sivasspor’un soyunma odasında neler konuştu?

7- Soruşturmayı yürüten Fenerbahçeli Savcı Mehmet Berk, Fenerbahçe maçlarına gitmeyi ne zaman bıraktı?

8- Süper Lig 2011-2012 sezonunda kaç takımla oynanacak? Rakam belli mi?





Savcı, operasyon başlayınca maçlara gitmeyi bıraktı





Şike Soruşturması’nı yürüten savcı Mehmet Berk’in ismini bütün Türkiye duydu. Berk’in Fenerbahçeliliğini de. İddialara göre, Mehmet Berk’in odasında hayranı olduğu takımın yani Fenerbahçe’nin flaması sallanıyor. Berk ile birlikte pek çok savcının sarı lacivertli yöneticilerle halı saha maçı yaptıkları da söylenenler arasında.

- Peki Savcı Mehmet Berk maçlara gider miydi?

Evet... Hatta ikinci yarının başına kadar da gitmeye devam etmiş. Ama “Şike Operasyonu” için düğmeye basılınca F.Bahçe maçlarına gitmeyi bırakmış.





Hayranı olduğu Cemil Turan’ı sorgulayamadı





Savcı Mehmet Berk ile devam edelim... Berk’in ne kadar iyi bir Fenerbahçeli olduğunu söylemiştik. Mehmet Berk, sarı lacivertli takımın efsanevi futbolcusu Cemil Turan’ın hayranıydı. Bu yüzden de Turan’ı sorgulamak istemedi. Yerine bir başka savcı arkadaşını görevlendirdi. İddialara göre Aziz Yıldırım için de benzer bir durum söz konusu.





Aziz Yıldırım için 87 yıl hapis cezası istenecek





Bir Fenerbahçe Başkanı’nın cezalandırılmasını istemek yine bir Fenerbahçeli savcıya düşecek. Savcı Mehmet Berk’in bu konulardaki tavrı çok net:

- Öz babam olsa yine de işimi yaparım.

Peki Aziz Yıldırım için ne ceza istenecek?

Bu soruya verilen yanıt (isterseniz biz buna iddia diyelim) Yıldırım için hiç de olumlu değil.

80 ile 90 yıl arası olabilir.

Bu konulara çok yakın bir hukukçu ise net konuşuyor;

- 87 yıl isterler.





Sivasspor’un soyunma odası da dinlenmiş





Sakın sakatlamayın sert girmeyin





Şike soruşturmasında en çok konuşulan karşılaşmalardan biri Sivasspor- Fenerbahçe maçıydı. Bu maçın en çok tartışılan isimleri de, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Sivasspor kalecisi Korcan Çelikay’dı.

İddialara göre bu maçtan önce Mecnun Otyakmaz ile Aziz Yıldırım arasındaki telefon görüşmesi teknik takibe takılıyor. Ve yine iddialara göre Yıldırım, Trabzonspor’un Sivasspor’a teşvik primi gönderip göndermediğini merak ediyor. Bu konuşmada Otyakmaz’ın bir sözünün altı çiziliyor;

- Maç satan karısını satar.

Ancak her şey bununla da sınırlı.

Az sonra yazacaklarımızı belki de ilk kez okuyacaksınız. Türk spor tarihinde bir ilk gerçekleştirilmiş... Şike operasyonunu yürüten ekipler Sivasspor-Fenerbahçe maçında kırmızı beyazlı ekibin soyunma odasında konuşulanları da teknik takibe almışlar. Ortam dinlemesine Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz’ın konuşmaları takılmış. Otyakmaz soyunma odasında da Yıldırım’a söylediği sözleri tekrarlamış ve arkasında futbolcularından istediklerini sıralamış;

- Arkadaşlar sakın sakatlamayın, sert girmeyin.





4 takım mı düşürülecek





F.Bahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Süper Lig’in yeni takımı Mersin İdmanyurdu’na, şike iddiaları nedeniyle ‘Bank Asya 1. Ligi’ne düşürme’ cezası verileceği belirtiliyor.



Süper Lig ne zaman başlayacak? Biliyorsunuz Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar önce “5 Ağustos” tarihini vermişti. Buna Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal karşı çıkmıştı. Ardından pek çok gelişme yaşandı.

1- İbrahim Akın ve İskender’in itirafları...

- Serdal Adalı, Tayfur Havutçu, Ahmet Ateş, İbrahim Akın ve İskender Alın’ın tutuklanmaları.

Bu gelişmeler sonrası savcıyla bir araya gelen Futbol Federasyonu Başkanı Aydınlar, “Her şey değişebilir” diyerek, sezon açılışının erteleneceğini üstü kapalı olarak ilan etti. Bundan sonra ne olacak?





Sürpriz takım listede





1- Süper Kupa finalini oynayacak 2 takımın (Fenerbahçe, Beşiktaş) yöneticileri tutuklu olduğu için bu maç oynanmayacak.

2- Lig kesinlikle ertelenecek.

3- Türkiye’yi Avrupa kupalarında temsil edecek takım sayısı UEFA ile sürdürülen görüşmeler sonrasında 3’e inecek.

Şimdilik iddialar bu. Ama başka bir soru daha gündemde. Hangi takımlar küme düşecek? Bu sorunun yanıtı pek çok tartışmayı ve yeni bir ismi gündeme getirecek. Çünkü bu konuda bilgiye sahip olanlar 4 takım ismi veriyor:

Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Mersin İdmanyurdu.

Aman altını çizerek yazalım ki yanlış anlaşılmasın. Bu bizim iddiamız değil. Soruşturmada Eskişehirspor, Sivasspor, Bucaspor’un da ismi geçiyor. Sizler gibi biz de bu takımların ne olacağını merak ediyoruz. Ama elde ettiğimiz bilgi bu. Bekleyelim ve görelim neler olacağını.





O takım Mersin İdman Yurdu





Küme düşeceği iddia edilen takımları sıralarken dikkatinizi çekmiştir. Mersin İdman Yurdu ismini yazdık. Bu bizler için de sürpriz oldu. Hatırlarsanız, Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, “İsmi hiç açıklanmamış bir takım daha var” demişti. Bu sözler de, “O takım hangisi?” başlığıyla gazete manşetlerini süslemişti. Eğer iddialar doğruysa o takımın ismini de böylece öğrenmiş oluyoruz.





Ve Yıldırım istifa ediyor





Fenerbahçe’de bugün büyük gün. Büyük gün çünkü sarı lacivertli kulüp iki kurumdan gelecek habere kilitlendi. Bunlardan biri UEFA. UEFA ile Türkiye Futbol Federasyonu’nun toplantısından çıkacak karar sarı lacivertli kulübün geleceğini belirleyecek.

Eğer UEFA bugünkü toplantının sonunda Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde oynamasına yeşil ışık yakarsa, sarı lacivertliler rahat bir nefes alacak.



Ama olumsuz bir karar çıkarsa o zaman her şey alt üst olacak.

Peki, “Karar ne çıkar?” diye sorarsanız, hiç kimse ümitli değil.

Hatta, “Federasyon yetkilileri alınacak kararı bile bile UEFA’nın yolunu tutuyorlar” yorumları yapılıyor.



İkinci önemli konu ise, Aziz Yıldırım’ın avukatlarının bir üst mahkemeye yaptıkları itiraz... Yıldırım, “tutuksuz yargılanmayı” talep ediyor.



Eğer mahkeme bu isteği uygun bulursa sorun yok.

Ama ya, “Hayır” derse... Onun bunun yanıtını dünkü Hürriyet’te Ferudun Niğdelioğlu imzalı haberde okudunuz;



- Aziz Yıldırım Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı’ndan istifa edecek. Bu durumda sarı lacivertli yönetim kurulu ya istifayı kabul edecek ya da işleme koymayacak. Eğer istifa işleme konursa bu kez 2 soru daha gündeme gelecek.



1- Yıldırım’dan sonra Fenerbahçe’de Yönetim Kurulu da istifa edecek mi?

2- Eğer istifa etmezlerse genel kurulda sadece başkanlık seçimi mi yapılacak?

Bu sorunun yanıtını da 2 gün içinde öğreneceğiz.





Yıldırım ve Şener’in suçları çok farklı





Aziz Yıldırım neden tutuklu yargılanıyor?

Niye Sadri Şener gibi kefaletle serbest bırakılmıyor.

Bunun yanıtını da hukuk çevreleri şöyle veriyor:

ìSavcı tutuksuz yargılama istemediğine göre delil karartma kuşkusu taşıyor.

î Kefaletle serbest bırakma, teşvik verme ve girişimi için geçerli olabilir. Ama Aziz Bey, örgütten ve şikeden yargılanacak. Bunun için kefalet mümkün değil.





Ne anlama geliyor?





Polislerin sırtında yer alan sembol, ‘Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nü simgeliyor.





Ali Yıldırım nerede?





Şike operasyonun başından sonuna kadar kardeşi Acar Yıldırım, Aziz Yıldırım’ın hep yanındaydı. Tüm yönetici arkadaşları da. Ama diğer kardeşi Ali Yıldırım hiç ortalıkta görünmedi. Ali Yıldırım’ın tatil için gittiği Cannes’te olduğu sanılıyor.





Mosturoğlu Pişmanlık Yasası’ndan faydalanmak istiyor





Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı ile Ali Kıratlı ve Bülent İşçen’in de yasadan yararlanmak istediklerini savcıya söylediği öğrenildi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu’nun savcılıktaki ifadelerinin bir bölümü medyaya yansımıştı. Mosturoğlu, Eskişehirspor-Trabzon-spor maçı ile ilgili ilginç bir bilgi vermişti savcılığa;

- O maça teşvik primi gönderildiğini duydum. 1.5 gibi bir rakam. Ama dolar mı, TL’mi bilmiyorum.

Bu ifadeler gazete sayfalarına yansıyınca, Aziz Yıldırım’ın Şekip Mosturoğlu’na kızdığı hatta aynı koğuşta kalmak istemediği konuşulmuştu. Şimdi Şekip Mosturoğlu ve birkaç isim için başka bir iddia söz konusu.

- Şekip Mosturoğlu, Etkin Pişmanlık Yasası’ndan faydalanmak istediğini kabul etti. Bunu savcıya da net bir şekilde bildirdi.

Mosturoğlu’nun bu yasadan faydalanmak istemesi çok anlamlı aslında. Çünkü, “Etkin Pişmanlık Yasası’ndan faydalanmak istiyorum” demek, “Ben bildiğim herşeyi anlatacağım. (Eğer varsa) Örgüt yapılanmasını çökertmenize yardım edeceğim” anlamına geliyor.

Bu arada bu yasadan Aziz Yıldırım’a yakınlıklarıyla bilinen Ali Kıratlı ve Bülent İşçen’in de bu yasadan faydalanmak istedikleri iddialar arasında.





Artık tutuklama yok ‘ifadeye davet’ olabilir





Şikede 3. dalga söz konusu mu? Bu operasyonların arkası gelir mi?

Bu soruya verilen manidar:

- Bundan böyle tutuklamalar olacağı kanaatinde değiliz. Ancak, ifade vermeye davet edilenler olabilir.





F.Bahçe; Bursa ve Trabzon rakiplerini teşvik etmiş





Biraz da soruşturmadan sızan bilgilere göz atalım... Hangi maçta neler olmuş, neler yaşanmış, kim kiminle konuşmuş ve ne konuşmuş? Bunların hepsi günlerce gazete sayfalarında yer aldı. Ama az sonra yazacağımız iddiaya biz pek rastlamadık. İşte o iddia:

- F.Bahçe önce Bursaspor’un rakiplerini “teşvik etmiş.”

- Bursa yarıştan düşünce bu kez Trabzon’un rakiplerini.

- Bu arada “Sivasspor düşmesin” diye, onunla birlikte düşmeme mücadelesi veren takımların rakiplerine...

Bunun gerekçesi de açık. Çünkü şampiyonluk son maça kalırsa, Sivasspor küme düşme hattında olmasın. Ve Fener’i zorlamasın.





İbrahim Akın herkesi yakmış





İbrahim Akın ve İskender Alın isimleri şike operasyonu için büyük önem arzediyor.

Hatırlarsanız, 3 Temmuz tarihinde, operasyon düğmesine ilk basıldığında Hürriyet’in manşetini İbrahim Akın ismi de süslüyordu. Serdal Adalı, kupa finali öncesi Akın’la konuşuyordu:

- Bu maçta iyi oynama seni Beşiktaş’a alacağım.

Beşiktaş tarafı böyle bir konuşma olmadığını ileri sürüyor. İddialara göre ise, İbrahim Akın ve İskender Alın’ın her şeyi itiraf etti.

İstanbul BŞB’li futbolcu İbrahim Akın sadece Beşiktaş’ı değil, Fenerbahçe’yi de itiraflarıyla yakmış.

Ve yine iddialara göre Yusuf Turanlı da itirafçıların arasındaymış.





Süper Lig 12-14 takımla mı oynanacak





Şike operasyonu sadece Süper Lig ile sınırlı mı kalacak? Buna verilen yanıt aynen şöyle:

- Henüz Bank Asya 1. Ligi’ne inemedik.

Bank Asya 1. Ligi deyince başka bir soru daha yönelttik:

- Peki 4 ya da 6 takım Süper Lig’den küme düşürülürse, 18 takıma nasıl tamamlayacaksınız?

Yanıt oldukça ilginçti.

- Niye tamamlayalım ki. Belki de 12 takımla oynatırız ligi. Hem o zaman maç sayısı azalacağı için de takvim daha müsait olur. Lig daha kolay ertelenebilir.





Kastal’dan Akın’a 18 bin lira





Şike soruşturması kapsamında tutuklanan ve Beşiktaş Asbaşkanlık görevinden istifa eden Serdal Adalı ile İstanbul BŞB’nin sözleşmesini feshettiği İbrahim Akın’ın atları dün Veliefendi’de boy gösterdi. Adalı’nın “Semoshum” adlı İngiliz atı üçüncü olup sahibine 3 bin 800 lira kazandırırken, İbrahim Akın’ın “Kastal” isimli Arap safkanı da ikincilikte kalıp 18 bin TL’lik ödül aldı.





Serkan bilerek atılmadı





Trabzonspor Kulübü, şike soruşturması kapsamında tutuklanan iki kişinin (Yusuf Turanlı, Ali Kıratlı) teknik takibe takılan telefon konuşmalarında Serkan Balcı’nın adının geçtiği iddiaları üzerine bir açıklama yaptı. Bazı medya organlarında, Serkan’ın geçen sezon 6 Mart 2011 tarihinde İstanbul’da Beşiktaş ile oynanan lig maçında kasten kırmızı kart gördüğü anımsatılan açıklamada şöyle denildi:

“Serkan Balcı, yönetim kurulumuza bahse konu kişilerle hiçbir diyaloğunun bulunmadığını, hatta kendilerini tanımadığını dahi açıkça dile getirmiştir. Serkan Balcı’nın böyle bir davranış içerisine girmesi mümkün değildir” denildi.





UEFA ile çok önemli şike toplantısı





ŞİKE soruşturması kapsamında gözler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF), bugün Cenevre’de Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) yetkilileriyle yapacağı toplantıya çevrildi. TFF heyeti, gelişmeleri yakından takip eden UEFA yetkilileriyle İsviçre’nin Cenevre kentinde bir araya gelecek. Heyette TFF Başkanvekili Lutfi Arıboğan ile birlikte TFF Baş Hukuk Müşaviri Prof. Dr. İlhan Helvacı ve bazı avukatların bulunacağı öğrenildi. TFF’nin, Cenevre’deki toplantısının ardından, yarın İstanbul’da yapacağı yönetim kurulu toplantısında son durumu masaya yatırması bekleniyor.