Mahkeme başkanı Aziz Yıldırım'ı sert bir dille uyardı

Çağlayan Adliyesi'nde görülen Şike ve Teşvik Davası'nın 20. duruşmasında Trabzonspor avukatı Nusret Yılmaz'a tepki gösteren Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ı, Mahkeme Başkanı Mehmet Ekinci sert bir dille uyardı. Yıldırım'a "Bak seni dışarı atacağım" dedi. Yıldırım da "Valla giderim" diye yanıt verdi.



"Futbolda şike" iddiaları üzerine aralarında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 4'ü tutuklu 93 sanık hakkında açılan davanın 20. duruşması görülmeye başlandı.

Özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Aziz Yıldırım, Olgun Peker, İlhan Ekşioğlu ve Yusuf Turanlı getirildi.

Tutuksuz sanıklardan Sadri Şener, Nevzat Şakar, Tayfur Havutçu, Şekip Mosturoğlu, Serdar Adalı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda tutuksuz sanık da duruşmada hazır bulundu.

Sanıkların ve avukatların salona alınmasının ardından ilk olarak yoklama yapıldı ve duruşmaya gelen sanıklar tespit edildi. Salona tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatlar ve tutuklu sanıkların yakınları alındı.

Mahkeme heyeti, rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz celseye katılmayan Aziz Yıldırım'ın çapraz sorgusunu yapmaya başladı.

Aziz Yıldırım, "3 tane büyük kulüp vardı Türkiye'de. Trabzon'u ben büyüttüm. Manisa maçında şike var. Trabzon şike yaptı. Hangi oyuncular Trabzonluydu o maçta... Türkiye'de herkesin telefonu dinleniyor. Bizde o amaçla telefonum dinlenmesin diye (başkasının üzerine kayıtlı hat) aldık. Devlet her şeyi dinliyor. Devlet suça teşkil ediyor. Biz devlete güvenen insandık. Bu süreçten sonra güvenmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Davada görüntülü kayıt yapılamayacağını belirten mahkeme başkanı Mehmet Ekinci, "Sözlerinizi katipler yazacak. Bu nedenle kısa ve öz cevaplar veriniz" dedi.



'Telefonum dinlenmesin diye başkasına kayıtlı hattan konuştum'



Duruşmada çapraz sorgusu yapılan Yıldırım'a "Dinlemelere göre 12 hat var sizin kullandığınız. 10 tanede başkasının telefonlarından görüşmeleriniz var. Rabia Akın ve Gülbahar Çakın adına hatları neden kullanıyorsunuz?" diye soruldu. Yıldırım bu soruya,"İki tane telefonum var. Diğer telefonların çoğu şirkete ve kulübe ait telefonlar. Biri şirketten muhasebe müdürü Reyhan adınadır. Alın dedik aldılar. Diğeri de devletin bana verdiği korumanın aldığı telefondur. Almış getirmiş. Türkiye'de herkesin telefonu dinleniyor. Bizde o amaçla telefonum dinlenmesin diye aldık. Devlet her şeyi dinliyor. Devlet suça teşkil ediyor. Biz devlete güvenen insandık. Bu süreçten sonra güvenmiyoruz" diye yanıt verdi.



Trabzonspor'un avukatı Yıldırım'ı kızdırdı



Trabzonspor Kulübünün avukatı Nusret Yılmaz'ın, "Manisaspor Başkanına verilen paralarda açık var?" sorusu üzerine, Yıldırım tepki gösterdi. Yıldırım, "Bunların hepsi dosyada var" dedi.

Mahkeme başkanının 'Birbirinize saygılı sorun' demesi üzerine, Yıldırım, "Cevap vermiyorum o zaman" diye konuştu. Yıldırım, "Ben de soru sorabilecek miyim bu avukata, Sadri Bey'e sorabilir miyim?" dedi.

Avukat Yılmaz'ın, "Gönderdiğiniz parayı maçtan 12 saat geçmeden niye istediniz?" sorusuna Yıldırım, "Sen dosyayı iyi okumamışsın. Tamer'e parayı iade edeceklerdi 3 ay sonra. Ne kadar oldu dedim. O da 2 ay oldu dedi. Ben de ara parayı iste dedim. Bunların hepsinin kaydı var. Ben senin başkanına 92 milyonluk ihaleyi verdim. Trabzon'a ne yaptım bunu bilsinler. 3 tane büyük kulüp vardı Türkiye'de. Trabzon'u ben büyüttüm. Manisa maçında şike var. Trabzon şike yaptı. Hangi oyuncular Trabzonluydu o maçta" diye tepki gösterdi.



'Aziz Bey ben başkanın siz sanıksınız'



Trabzonspor avukatı Nusret Yılmaz'ın, "Maça hakem tayin ettirdiği" sözlerine Yıldırım yine tepki gösterdi ve "O tapenin tamamını oku burada" dedi. Avukatın sözlerine devam etmesi üzerine Yıldırım, "Tapeyi iyi oku" diye sesini yükseltti. Burada yine mahkeme başkanı Mehmet Ekinci devreye girdi ve "Bir dakika Aziz Bey. Ben burada başkanım ya, sen sanıksın" diye konuştu.



Salondan 'Yeter be' sesleri yükseldi



Avukat Yılmaz'ın, "Fenerbahçe'nin şampiyonlar ligine alınması konusunda Lütfi Arıboğa'nın payı olduğunu söylediniz" dedi. Yıldırım ise "Ben değil kamuoyu söyledi" diye konuştu. Mahkeme Başkanı da "Bunun ne ilgisi var" dedi. Bu soruya salondaki bazı Fenerbahçeli izleyiciler isyan etti ve "Yeter be" diye bağırdı. Mahkeme Başkanı da salona dönerek, "Ne oluyor orada" diye bağırdı.



'Bak seni atacağım dışarıya'



Avukat Yılmaz'ın "Doğan Ercan, FB tarafından görevlendirildi mi?" sorusu üzerine Yıldırım, "Gençlerbirliği- Fenerbahçe maçında Trabzonspor'un teşvik primi gönderdiğine yönelik duyum üzerine kendisine konuyu araştırması için görev verdik. Ara sırada transfer çalışmaları için yetki verdik. Burada ne varsa sorumlusu benim. Biz Fenerbahçe'yi şampiyon yaptık. Aziz Yıldırım her şeyi bilmez. Yıldırım herkesin yatak odasını bilmiyor kardeşim" diye konuştu.

Bu sözlere tepki gösteren Mahkeme Başkanı Mehmet Ekinci, Yıldırım'a "Bak seni atacağım dışarı" dedi. Yıldırım da, "Valla giderim" diye yanıt verdi. Mahkeme Başkanı Ekinci, "Böyle devam edemezsiniz. Hakaret edemezsiniz" diye konuştu. Yıldırım ise, "Ben bir senedir hapis yatıyorum boşu boşuna. Ben bir konuşayım dava biter" dedi.

Duruşma nedeniyle adliye çevresinde de yoğun güvenlik önlemleri alındı. Spor polisi, çevik kuvvet ve sivil polisler adliyeyi sıkı bir güvenlik çemberine aldı. Polis köpekleri de adliye çevresine yerleştirildi. Adliye içinde de duruşmanın yapılacağı salonun katında barikatı oluşturuldu. Öte yandan salonun dolu olması nedeniyle duruşmaya sadece ajans muhabirleri alındı.