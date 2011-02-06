-AZİZ YILDIRIM'DAN DİLMEN'E ZİYARET İSTANBUL (A.A) - 06.02.2011 - Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, anjiyo olan spor yazarı ve yorumcu, eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen'i hastanede ziyaret etti. Özel Maslak Acıbadem Hastanesine gelen Yıldırım, burada anjiyo olan Dilmen'e ''geçmiş olsun'' dileklerini iletti. Bu arada, Dilmen'i hastanede ayrıca Oğuz Çetin, Rıza Çalımbay, Acun Ilıcalı, Şansal Büyüka, Güntekin Onay'ın da hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ilettikleri öğrenildi.