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Spor

Aziz Yıldırım'dan Tuncay Opçin'e: Ar damarı çatlamış paralel yapı mensubu kaçak!

"Suçlu değilseniz niye kaçıyorsunuz?"

26 Mart 2016 09:42

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, gazeteci Tuncay Opçin'in kendisi hakkında yurt dışına kaçtığı iddiasına sarı lacivertli kulübün resmi sitesinden çok sert bir açıklama ile cevap verdi. Yıldırım, "Ar damarı çatlamış bu paralel yapı mensubu kaçağa bir çift sözüm var" diyen Yıldırım, "25.03.2016 tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkenti Ankara'dayım. Bu topraklarda doğdum, bu topraklarda öleceğim" dedi.

Aziz Yıldırım'ın açıklaması şöyle:

"Ordumuzun çok değerli mensuplarına karşı paralel devlet yapılanması tarafından kurulan kumpas operasyonlarına iştirak ettiğine, kurulan bu kumpaslarda bizzat kendisi tarafından sahte belgeler üretildiğine, bu sahte belgeleri suç ortakları olan gazetecilere yayınlattığına dair somut delillere ulaşılan, yaptığının yanına kalmayacağını, hesap verip, bedel ödeyeceğini anlayınca da yurt dışına kaçan deniz kuvvetlerinden atılmış paralel yapı mensubu Tuncay Opçin isimli şahıs, 25.03.2016 günü kendisine ait twitter hesabından hiç bir utanma belirtisi göstermeden ve büyük bir pişkinlikle “Acaba Aziz Yıldırım nerede? Türkiye’de mi yoksa yurtdışında mı?” şeklinde bir tweet atmıştır.

Ar damarı çatlamış bu kaçağa bir sözüm var.

Kumpaslarla, kanunlarda yazılı olmayan hayali suçlamalarla soruşturulduğumuzda, hakkımızda yüzlerce yıl hapis cezası istendiğinde kaçmadığımız gibi paralel devlet yapılanması mensubu hâkim ve savcıların görev aldığı mahkemede hakkımızda verilen hapis cezaları Yargıtay’da onaylatıldığında bile hiç tereddüt etmeden ailemle birlikte tatil için bulunduğum yurt dışından özel uçakla ülkeme dönmeyi tercih ettim.

25.03.2016 günü itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin başkenti Ankara'dayım. Bu topraklarda doğdum, bu topraklarda öleceğim.

Haklı olduğum davamın takipçisiyim, nihai karar ne olursa olsun, korkmuyorum asla da sizler gibi kaçmayacağım.

Sana ve seninle hareket eden suç ortaklarına soruyorum.

Siz neredesiniz?

Niye Türkiye’de değilsiniz?

Niye ülkenize dönmüyorsunuz?

Suçlu değilseniz niye kaçıyorsunuz ?

Gelin adalete hesabınızı verin.

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