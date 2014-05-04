Aziz Yıldırım'dan şampiyonluk yazısı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Spor Toto Süper Lig'de 2013-2014 sezonunun bitimine 3 hafta kala elde ettikleri şampiyonluğu camiaya armağan ederek, "Tıpkı daha önceki şampiyonluklarımız gibi alın teri ile kazandığımız şampiyonluğumuz, büyük Fenerbahçe ailesine hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün resmi yayın organı Fenerbahçedergisinin Mayıs sayısında "Şampiyonluğumuz, büyük Fenerbahçe ailesine armağan olsun" başlığıyla yer alan başyazısında camiaya seslendi.

Elde edilen şampiyonlukla sarı-lacivertli futbolcuların milyonlarca Fenerbahçeliyi gururlandırdığını, kendilerine unutamayacakları bir mutluluk yaşattıklarını belirten Yıldırım, "Hepsini gözlerinden öpüyorum. Tıpkı daha önceki şampiyonluklarımız gibi alın teri ile kazandığımız şampiyonluğumuz, büyük Fenerbahçe ailesine hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Şampiyonluğu ilan ettikleri Çaykur Rizespor karşılaşmasında, cezalarınedeniyle kadın ve çocuk taraftarların önünde oynamanın kendileri için çok ayrı bir sevinç vesilesi olduğunu anlatan Aziz Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bizlere yaşatılan malum süreçte, camiamızın ortaya koyduğu direnişin başlıca simgelerinden olan Fenerbahçeli kadınlar ve çocuklar, bu büyük mutluluğumuza ortak oldular. Stadımızı yine bir rekora imza atarak tıklım tıklım doldurdular ve takımımızın maç sonrasındaki kutlamalarına, gönülden eşlik ettiler. Tekrar hepsine kucak dolusu teşekkürlerimizi gönderiyorum."

Başkan Yıldırım, elde edilen şampiyonlukta kulüp bünyesinde emeği ve katkısı bulunan herkesi ayrı ayrı kutlarken, kendilerine iletilen kutlama mesajları için de şükranlarını sundu.

Aziz Yıldırım, dergideki yazısının son bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"Tüm spor dallarında hem erkek hem kadın takımlarıyla zirveye oynayan, Avrupa'da başarılar kazanan kulübümüzün tüm sporcularına buradan bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Darısı nice şampiyonluklara, daha nice kupalara. Şampiyonluğumuz, büyük Fenerbahçe ailesine armağan olsun."