Aziz Yıldırım’dan rakibi Hulusi Belgü’ye: 100 milyon dolarlık teminat ver, ben adaylıktan çekilirim

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Olağan Genel Kurul'da açıklamalar yaptı. Yıldırım, rakibi Hulusi Belgü'ye, "Ben öyle bir babanın oğluyum ki kimse beni tehdit edemez" dedi. Belgü'nün "5 sene içinde Fenerbahçe'yi Avrupa şampiyonu yapma" vaadine atıfta bulunan Başkan Yıldırım, "Gelin kulübe 5 sene içinde Fenerbahçe'yi Avrupa şampiyonu yapacağınıza dair 100 milyon dolarlık teminat verin, ben bugün adaylıktan çekileceğim" dedi.

Başkanlığı döneminde yapılan tesisler sayesinde artık "Ayrıcalıklı Fenerbahçeli" konumuna geldiklerini savunan Yıldırım, yeniden seçilirse kendisine hakaret edenlerden hesap soracağını söyledi. Fenerbahçe Ülker'in artık yoluna Fenerbahçe adıyla devam edeceğini, Ülker'in ayrıldığını belirten Yıldırım, Murat Ülker'e de teşekkür etti.

Ntvspor'un haberine göre, Yıldırım, Ersun Yanal'ın ses kaydının yayınlanma emrini kendisinin verdiğini de itiraf etti.

İşte Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları:

‘25 milyondan biri değiliz, ayrıcalıklı Fenerbahçeliyiz’

Konuşmasına 1990'da yönetici olduğu zaman Fenerbahçe'nin tesislerinin ne kadar kötü durumda olduğunu anlatarak başlayan Yıldırım, gelinen noktayı aktardı. Yıldırım "Ben ve arkadaşlarım bu yaptıklarımızla övüneceğiz, çocuklarımız övünecek" dedi.

Hiçbir yaptıklarından pişman olmadıklarını, her şeyi Fenerbahçe'yi sevdikleri için yaptıklarını vurgulayan Yıldırım, "Biz o 25 milyondan biri değiliz. Biz ayrıcalıklı Fenerbahçeliyiz. Kolay değil, vatanın zindanlarında yatmak" diye konuştu.

‘Aydınlar bana 3 Temmuz’un komplo olduğunu söyledi’

Yıldırım salonda bulunan Mehmet Ali Aydınlar’ı da işaret ederek "3 Temmuz'da hastanede beni ziyaret etti, bana 'Bu bir komplodur' dedi" diye konuştu.

Yıldırım, mahkemede son sözünü soran hâkime verdiği yanıtı hatırlatarak "Ben hâkime 'Darağacında olsam bile son sözüm Fenerbahçe' demesem siz bu ruhu yaratamazsınız" dedi.

‘Seçilirsem hesap soracağım’

Rakibi Hulusi Belgü'yü kastederek "Beni tehdit ediyorsunuz, beni kimse tehdit edemez! Ben öyle bir babanın oğluyum ki beni kimse tehdit edemez. Her gecenin sabahı olmaz, bunu çok iyi bilirim, herkes de bilsin" diyen Yıldırım, bugüne kadar her şeye sabrettiğini belirtti. Hakaretlere bile yanıt vermediğini ifade eden Fenerbahçe Başkanı, "Yarın akşam seçilirsem, pazartesi sabahından itibaren herkesten hesap soracağım bunu bilin" dedi.

Murat Ülker’e teşekkür

Yıldırım konuşmasında, basketboldaki yeniden yapılanmayı da aktardı. Ülker Arena'yı yaptığı için Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'e teşekkür eden Yıldırım, "Murat Ülker beni hapisteyken ziyaret etti ve 'Sen çıkmadan bu salonu açmayacağım' dedi" diye konuştu. Yıldırım, Murat Ülker'in bundan 2 yıl önce kendisine "Biz işlerimizi başka düzene sokuyoruz. 2 sene sonra da Fenerbahçe'den ayrılacağız" dediğini belirten Yıldırım, kendisinin ise "2 yıl daha ben bırakana kadar devam et" diye yanıt verdiğini belirtti. Normalde bu kongrede bırakmayı planladığını ama mahkeme süreci yeniden başladığı için devam ettiğini ifade eden Yıldırım, "Seneye Ülker yok 25 milyon lazım, kolay değil. Futbolda yıldız alacağız 50 milyon lazım, kolay değil. Hepsini anlatacağım" dedi.

‘Diktatör olsam… Benim korumam yok, herkesle konuşuyorum’

Kendisinin kulüpte sevgisizliğe neden olduğu iddialarını da yanıtlayan Yıldırım "Benim korumam yok. Her yere gidiyorum, herkesle konuşuyorum. Ama benim kime sevgim yok biliyor musunuz? Fenerbahçe'ye ihanet edenlerle, Fenerbahçe'nin parasını çalanlara sevgim yok! Ne yapayım onlarla dost mu olayım?" dedi.

Kendisinin diktatörlükle suçlandığını ama 1 milyon üye kampanyasının amacının kulübü halka açmak olduğunu ifade eden Aziz Yıldırım "Diktatör halka açmaz burayı. 10 bin üyede bırakırdım ölene kadar başkan olurdum" diye konuştu.

‘Ali Koç söz verdi...’

Mahkemeden çıkacak kararı kendisi açısından umursamadığını, tek sıkıntısının Fenerbahçe'ye leke sürülmesi olacağını vurgulayan Yıldırım, "Bu leke Fenerbahçe'nin üzerinde olmazsa, ben lekeleneyim önemli değil. Ben önemli değilim, insanım ölür giderim" ifadelerini kullandı.

Kendisinden sonra Ali Koç'un başkan olmasını istediğini de söyleyen Aziz Yıldırım, kongrede konuşma yaparken "Ben çapulcuyum" diyen üyeye atıfta bulunarak "Benden sonra çapulcular başkan olacaksa yandık" dedi.

Yıldırım, "Ali Koç bana 'Bıraktığın gün aday olacağım' diye söz verdi. Sözünü yemez..." dediğini da aktardı

‘Teminat var, adaylıktan çekileyim’

Şeref sözü verdiğini vurgulayıp Belgü'ye çağrıda bulunan Fenerbahçe Başkanı, "Fenerbahçe'yi 5 yıl içinde Avrupa şampiyonu yapacağınızı söylediniz. Gelin kulübe 5 sene içinde Fenerbahçe'yi Avrupa şampiyonu yapacağınıza dair 100 milyon dolarlık teminat verin, ben bugün adaylıktan çekileceğim. Hulusi duydun değil mi? Eğer şampiyon yaparsam ben o teminatı geri almanı sağlarım" dedi.

Hulusi Belgü'ye bir de suçlamada bulunan Aziz Yıldırım, Kadıköy'deki bir Galatasaray derbisinde, sarı kırmızılı misafir taraftarların oturacağı tribüne saman ve çürük yumurta koyduranın Belgü olduğunu iddia etti.

‘Yanal’ın kaydını ben yayınlattım’

Aziz Yıldırım, Ersun Yanal'ın futbolculara yaptığı küfürlü konuşmanın ses kaydının internette servis edilmesi hakkında da çarpıcı bir açıklama yapar Aziz Yıldırım, kaydın yayınlanmasını kendisinin istediğini itiraf etti. Yıldırım "Ben görüntülü kaydın yayınlanmasını istedim ama tape gibi sadece ses yayınladılar, dediğimi yapmamışlar" diye konuştu.