T24 LogoT24 Logo
Spor

Aziz Yıldırım'dan futbolculara: Paramız yok, isteyen gidebilir

Samandıra'da futbolcularla bir araya gelen Yıldırım, kulübün Avrupa'dan men edilmesinden sonra gelirlerinin azaldığını açıklayarak, isteyen oyuncuların ayrılabileceğini söyledi

31 Ağustos 2013 15:30

Futbolcularla buluşan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Kulüpte takımın maliyetini karşılayacak para yok. İsteyen gidebilir" dedi.

F.Bahçe'nin Avrupa kupalarından 2 yıl men edilmesinin ardından küçülmeye gidilmesi gündeme gelirken başkan Aziz Yıldırım, bunu oyunculara resmen tebliğ etti.

Samandıra'da futbolcularla bir araya gelen Yıldırım, kulübün ekonomik olarak zor durumda bulunduğunu, özellikle Avrupa'dan men cezasının ardından borsada da sıkıntı yaşandığını ve önümüzdeki günlerin zorlu geçeceğini anlattı.

Yıldırım futbolculara açık bir dille, "Şu anda kulüpte bu takımın maliyetini karşılayacak para yok. İsteyen gidebilir. Gitmek isteyene de gerekli kolaylığı sağlarız" diye konuştu. Bazı isimlerin menajerlerine talimat verdiği bildirildi.

Öte yandan dün akşam saatlerinde bir açıklama yapan Aziz Yıldırım, şike davası sürecinde beklenen Yargıtay kararları hakkında kendi ağzından medyaya yansıtılan haberleri yalanladı. Yıldırım, "Gerek F.Bahçe Başkanı, gerekse Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Aziz Yıldırım olarak, adaletin hakkaniyete uygun bir şekilde tecelli edeceğine dair düşünce ve inancım tamdır" dedi.

ETİKETLER

aziz yıldırımfutbolcukadrofenerbahçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24