Aziz Yıldırım'dan futbolculara: Paramız yok, isteyen gidebilir

Futbolcularla buluşan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Kulüpte takımın maliyetini karşılayacak para yok. İsteyen gidebilir" dedi.

F.Bahçe'nin Avrupa kupalarından 2 yıl men edilmesinin ardından küçülmeye gidilmesi gündeme gelirken başkan Aziz Yıldırım, bunu oyunculara resmen tebliğ etti.

Samandıra'da futbolcularla bir araya gelen Yıldırım, kulübün ekonomik olarak zor durumda bulunduğunu, özellikle Avrupa'dan men cezasının ardından borsada da sıkıntı yaşandığını ve önümüzdeki günlerin zorlu geçeceğini anlattı.

Yıldırım futbolculara açık bir dille, "Şu anda kulüpte bu takımın maliyetini karşılayacak para yok. İsteyen gidebilir. Gitmek isteyene de gerekli kolaylığı sağlarız" diye konuştu. Bazı isimlerin menajerlerine talimat verdiği bildirildi.

Öte yandan dün akşam saatlerinde bir açıklama yapan Aziz Yıldırım, şike davası sürecinde beklenen Yargıtay kararları hakkında kendi ağzından medyaya yansıtılan haberleri yalanladı. Yıldırım, "Gerek F.Bahçe Başkanı, gerekse Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Aziz Yıldırım olarak, adaletin hakkaniyete uygun bir şekilde tecelli edeceğine dair düşünce ve inancım tamdır" dedi.