Aziz Yıldırım'dan Dinçay'a duygusal veda

Fenerbahçe camiasından başsağlığı mesajları

Mahmut Uslu: \"Genç yaşta çok büyük bir kayıp\"

Şekip Mosturoğlu: \"Çok değer verdiğim bir büyüğümü yitirdim\"

Aykut Kocaman: \"Son derece sevecen, yumuşak huylu, iyiliksever ve harika bir insandı\"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yaşamını yitiren kulüp Asbaşkanı Hakan Dinçay için veda mesajı yayınladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan \"Kardeşim Hakan Dinçay\'a\" başlıklı mesajda şu ifadeler yer aldı;

\"Uzun yıllar birlikte kol kola yürüdüğüm, mutlu ve mutsuz günlerimizde bir an olsun yanımızdan ayrılmamış, kulübümüze bir çok alanda yaptığı katkının yanı sıra özellikle voleybol şubemizin bu günlere gelmesinde en büyük pay sahiplerinden biri olan, yönetim kurulu üyemiz, mesai arkadaşım, değerli kardeşim Hakan Dinçay\'ı kaybetmemizin üzüntüsünü derinden yaşıyorum.

Hayatının önemli bir bölümünü Fenerbahçe mesaisiyle geçirmiş, yaptığı hizmetler hiçbir zaman unutulmayacak olan kardeşim Hakan Dinçay\'a Allah\'tan rahmet; kederli ailesi ve tüm camiamıza baş sağlığı diliyorum.

Mekanın cennet olsun Hakan Dinçay.\"

FENERBAHÇE CAMİASINDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Hakan Dinçay\'ın vefatının ardından Fenerbahçe Televizyonu\'na açıklamalarda bulunan yöneticiler, teknik direktör Aykut Kocaman ile Erkek ve Kadın Voleybol Takımları idari yöneticileri ve kaptanları şu ifadeleri kullandı:

GENEL SEKRETERİMİZ VE BASIN SÖZCÜMÜZ MAHMUT USLU: \"GENÇ YAŞTA ÇOK BÜYÜK BİR KAYIP\"

\"20 yıllık dostum, 20 yıllık arkadaşlık... Yönetimdeki en genç arkadaşımızdı. Dünya iyisi bir insandı. Genç yaşta çok büyük bir kayıp. Fenerbahçe\'ye ye büyük hizmetler verdi. Söyleyecek söz bulamıyorum. İnsan olarak dünya iyisi bir insandı. Allah rahmet eylesin. Eşine çocuklarına sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Başkanımızın ve bizlerin takdirini kazanarak voleybol şubesini aldı götürdü. Yaklaşık 12-13 sene inanılmaz büyük emekler verdi. Aslında voleybola verdiği hizmet, voleybol federasyonu ve diğer kulüplerin de takdirini kazanmış bir arkadaşımızdı. Allah rahmet eylesin.

Yaklaşık 18-19 yıldır beraberliğimiz var yönetici olarak. Bir gün herhangi bir problem dile getirdiğini pek hatırlamıyorum, kendi çözmeye çalışırdı. Hakan\'ın voleybol ve spora yaptığı katkı hakikaten önemlidir. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.\"

BAŞKANVEKİLİ MİTHAT YENİGÜN: \"BEKLENMEDİK BİR YAŞTA KAYBETTİK\"

\"Hepimizin başı sağ olsun, camiamızın başı sağ olsun. Hakan\'ı maalesef beklenmedik bir yaşta kaybettik. Çok sempatik, Fenerbahçe\'ye bağlı, saygılı, çalışkan kardeşimizdi. Futbol maçlarında hakemin yaptığı hatalara arka taraftan bağırmasıyla kulağımda çınlıyor. Allah başka acı vermesin ailesine. Uyumlu bir insandı. Fenerbahçe\' kendisine verilen görevi layıkıyla yapardı, görevine bağlıydı.\"

NİHAT ÖZBAĞI: \"HER ŞEYİ FENERBAHÇE İÇİNDİ\"

\"Çok üzgünüm. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Her şeyi Fenerbahçe içindi. Kendisine rahmet, ailesine ve tüm Fenerbahçelilere başsağlığı diliyorum. Çok üzgünüz.

Yönetici olarak birlikte çok iyi şeyler yaptık. Çok hoş ve yapıcıydı. Karar vericiydi. Çok iyi bir arkadaştı. İş hayatında da bir iki kez kendisiyle çalıştım. Mükemmel bir insandı; dürüst, kişilikli. İyi bir aile reisiydi. Değerli bir insandı. Çok üzgünüz. Oyuncularla bütünleşen biriydi. Onlarla yaşardı. Sporculara değer katardı. Ağabeyleri gibiydi.\"

YÖNETİM KURULU ÜYESİ METİN DOĞAN: \"BAŞARILI BİR YÖNETİCİ, İYİ BİR İNSAN, İYİ BİR DOSTTU\"

Tüm camiamızın başı sağ olsun. Çok eskilerden tanıdığım bir arkadaşımdı. Onun için söyleyecek sözler bulamıyorum. En son Pazar günü ziyaret etmiştim kendisini. Başarılı bir yöneticiydi, iyi bir insan, iyi bir dosttu. Başı sağ olsun camianın. Ailesine sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin.

ASBAŞKAN OZAN BALABAN: \"BİR AĞABEYİMİ KAYBETTİM\"

\"Çok üzgünüm. Çok özel ve güzel bir insandı. Yıllardır bu camiada çok başarılıydı. Her zaman biz gençlere yol gösterdi. Ben bir ağabeyimi kaybettim. Allah\'tan ailesine sabır diliyorum. Fenerbahçe camiasına da baş sağlığı diliyorum.

O kadar özel bir insandı ki, hastalığından dolayı 1 buçuk senedir görüşemiyorduk. Bana çok destekleri olmuştur, akıl vermiş yol göstermiştir. Hakikaten yıllarını buraya vermiş, ailesinden üstün tutmuş. Elinden ne geliyorsa maddi manevi yapmış. Tüm camianın başı sağ olsun.\"

YÜKSEK DİVAN KURULU BAŞKANI VEFA KÜÇÜK: \"HEPİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN\"

Fenerbahçe\'ye ilk geldiğimiz günden beri tanışıklığımız vardır. Başta Dinçay ailesi olmak üzere sevenlerine, dostlarına, arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Uzun zaman voleybol şubemizin yöneticiliğini yaptı. Şubemiz de büyük başarılar elde ettiler. Bu başarılarda Hakan beyin büyük emekleri vardı. Hakkımızı tabii ki helal ediyoruz, umarım o da Fenerbahçe mensuplarına haklarını helal ederek gözlerini kapamıştır. Mekanı cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun.

ASBAŞKAN ŞEKİP MOSTUROĞLU: \"ÇOK DEĞER VERDİĞİM BİR BÜYÜĞÜMÜ YİTİRDİM\"

\"Çok üzgünüm. 1 buçuk yıldır ailesiyle birlikte mücadele veriyordu. Büyük bir acı çekiyoruz şu an. Dünyanın en iyi Fenerbahçelilerinden biriydi. Dürüst, namuslu iyi bir babaydı. Hakan ağabeyi anlatacak kelime yok. Çok değer verdiğim, sevdiğim saydığım bir büyüğümüm yitirdim.

Sporcusundan malzemecisine kadar herkesle aynı seviyede ilişki götürürdü. Desteklerdi takımı. Sadece voleybola değil Kulübümüze büyük hizmetleri vardı. 3 Temmuz sürecinde arkamızda duran, kara bulutların olduğu günlerde yanımızda bulunan önemli bir insandı. Tanıyanlar hep aynı şeyleri söyleyecektir. Tanımayanlar içinse büyük bir şanssızlık.\"

YÖNETİM KURULU ÜYESİ SERDAR ERKAN: \"ÇOK İYİ BİR FENERBAHÇELİYDİ\"

\"Bir şey söylemekte çok zorlanıyorum. Çok değerli bir dostumu kaybettim. Çok iyi bir Fenerbahçeliydi. Voleybol şubesine yaptığı katkılar, Fenerbahçe camiasına katkıları asla unutulamaz. Fenerbahçe Camiası\'nın başı sağ olsun.

ASBAŞKAN ÖNDER FIRAT: \"BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYUYORUM\"

\"Hakan; karakteri, şahsiyeti, üstün yönetici vasıflarıyla camiada örnek bir insan oldu. Büyük üzüntü duyuyorum. Kendisine Allah\'tan rahmet, değerli ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah.

Sportmenliğiyle de örnek bir insandı. Kendisinin temellerini attığı voleybol şubesindeki başarıları geleceğin önünü açtı. Çok büyük işler yaptı voleybol şubesinde ve şubeyi geleceğe hazırladı.\"

YÖNETİM KURULU ÜYESİ CENK BAŞAK: \"FENERBAHÇE ÇOK DEĞERLİ BİR İNSANINI KAYBETTİ\"

Acımız çok büyük. Ailesine sabırlar dilerim. Hakan ağabey ile bir çok anım var. Fenerbahçe çok değerli bir insanını kaybetti. Allah geride kalanlara uzun ömürler versin. Sevdiğimiz bir insandı. Allah geride kalanlara sabır versin.

VOLEYBOL ŞUBESİ İDARİ MENAJERİ ABDULLAH PAŞAOĞLU: \"ADAM GİBİ ADAMDI\"

\"Adam gibi adamdı. Dürüst, namuslu bir Fenerbahçeliydi. Genç yaşta vefat etti. Huzur içinde yatsın. Ailesine başsağlığı diliyorum.\"

ASBAŞKAN TAHİR SARIOĞLU: \"MEKANI CENNET OLSUN\"

\"Tüm camiamıza başsağlığı diliyorum. Tüm camiaya çok önem ve değer verdi. Takım oyunu voleybolda Hakan\'la başladı. Hep iyi anacağız. Genç yaşta kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Tekrar tüm camiaya baş sağlığı, ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun.\"

TEKNİK DİREKTÖR AYKUT KOCAMAN: \"SON DERECE SEVECEN, YUMUŞAK HUYLU, İYİLİKSEVER VE HARİKA BİR İNSANDI\"

\"Çok çok üzgünüm. Belli bir zamandır yoğun bir mücadele içindeydi fakat kazanamadı. Son derece sevecen, yumuşak huylu, iyiliksever ve harika bir insandı. Futbolculuk dönemimden beri yakın arkadaşlarımdan bir tanesiydi. Maalesef hayatın tek gerçeği bu. Ailesine başsağlığı, kendisine rahmet diliyorum.

Henüz yönetime girmeden önce Fenerbahçe\'nin etrafında olan son derece iyi bir Fenerbahçeliydi. Sonra yönetime girdi, başarılı çalışmalar yaptı. Benim için en önemli ve öncelikli tarafı son derece pozitif sevecen ve harika bir insandı. Tekrar ailesine başsağlığı ve kendisine rahmet diliyorum.\"

ERKEK VOLEYBOL TAKIM KAPTANI SELÇUK KESKİN: \"BİZİM İÇİN YAPTIKLARINI HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIZ\"

\"Çok üzgünüm. Tüm camiamızın başı sağ olsun. Yanımızda oldu her zaman, büyük emekler verdi. Çok üzgünüz. Bizim için yaptıklarını hiçbir zaman unutmayacağız. Söyleyecek söz bulamıyorum. Mekanı cennet olsun. Allah ailesine sabır versin.\"

KADIN VOLEYBOL TAKIM KAPTANI EDA ERDEM DÜNDAR: \"YAŞADIĞIMIZ TÜM BAŞARILARDA ÇOK BÜYÜK KATKILARI VARDI\"

\"Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Bu haberi kabul edemiyorum. Yaşadığımız tüm başarılarda çok büyük katkıları vardı. Çok iyi bir insandı, çok iyi bir Fenerbahçeliydi. Allah acılı ailesine sabırlar versi. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın.\"

İSTANBUL / DHA