Aziz Yıldırım'dan Beşiktaş'a: FETÖ'den korkmayın, gelin, arkanızda cumhuriyet var

Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım, 'Futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurulduğu iddiasıyla açılan davanın ilk duruşmasında Beşiktaş'a seslenerek "FETÖ'den korkmayın, gelin, arkanızda Cumhuriyet var" dedi.

Aziz Yıldırım, 'FETÖ' ile mücadelede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Fenerbahçe Başkanı olarak kendisinin mücadele ettiğini belirterek "Herkes korkuyor bunlardan ya! Ben hep söylüyorum, yine söyleyeceğim, sayın Cumhurbaşkanı bu işle sonuna kadar uğraşıyor. Biz de buradayız. Herkes korkuyor. Zannediyorlar ki, bir daha bunlar gelir de bir şey olur.Olmaz bir şey. Adamın para verdiği belli, iddianamede yazıyor. Hala neden, kimden korkuyorsun?" diye konuştu.

Aziz Yıldırım'ın mahkeme çıkışında gazetecilere yaptığı açıklama şöyle:



Nerede Futbol Federasyonu? Hala FETÖ'den korkuyorlar. Nerede kulüpler? Nerede Kulüpler Birliği? Şahıs vermiş parayı, İddianame'de yazıyor ama mağdurmuş... Böyle şey olur mu? Siz bunlardan şikayetçiyseniz, geleceksiniz buraya, konuşacaksınız. O dönem arkamızda kimse yoktu. Şimdi koskoca Cumhuriyet var arkamızda. Korkmayın gelin. Hani nerede Beşiktaş? Eteğimize dantel yapmışlardı onları...



"İddianamede yazıyor, hala korkuyorlar"



Herkes korkuyor bunlardan ya! Ben hep söylüyorum, yine söyleyeceğim, sayın Cumhurbaşkanı bu işle sonuna kadar uğraşıyor. Biz de buradayız. Herkes korkuyor. Zannediyorlar ki, bir daha bunlar gelir de bir şey olur... Olmaz bir şey... Adamın para verdiği belli, iddianamede yazıyor. Hala neden, kimden korkuyorsun?

“Bu ne Aziz Yıldırım ne de Fenerbahçe’nin davasıdır. Bu tüm Türkiye’nin davasıdır” diyen Başkan Aziz Yıldırım, “Tüm liglerdeki Bütün kulüpler, kime bulaştırılmak istenmişse, basın mensubu, hakem kim varsa gelip bu davada taraf olmalı. Kaçmasınlar, korkmasınlar. Herkes ümit ediyor ki yarın bunlar yine bir şey olur diye. Bunlar, bir daha bir şey olmazlar” dedi. Aziz Yıldırı, “Beşiktaş Kulübü nerede? Bizim eteğimize dantel, süs yapmışlardı onları. Neredeler? Niye şikayetçi olmuyorlar? Gelin şikayetçi olun, kaçıyorlar