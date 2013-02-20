Aziz Yıldırım'dan Başbuğ ve Haberal'a ziyaret

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve eski Gaziantep Belediye Başkanı Celal Doğan, Ergenekon Davası’ndan tutuklu bulunan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ ve CHP Zonguldak Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Haberal’ı Silivri Cezaevi’ne giderek ziyaret etti. Saat 11.00’de Silivri Cezaevi’ne giden Aziz Yıldırım ve Celal Doğan yaklaşık 2 saat cezaevinde kaldı.

'Meclis kendi mebusunu çıkarmıyor'

DHA Muhabiri Serpil Kırkeser'in telefonla ulaştığı eski Gaziantep Belediye Başkanı Celal Doğan, Mehmet Haberal ve İlker Başbuğ’u belediye başkanı olduğu dönemden beri tanıdığını belirterek, "İlker Başbuğ ve Mehmet Haberal’a ’Geçmiş olsun’ demeye gittim. Çok geç kalınmış bir ziyaret oldu benim açımdan. İlker Başbuğ ile dostluğumuz, merhabalığımız var.

Kendisine moral ziyaretinde bulundum. Kendisi çok moralliydi. Haberal’da çok iyi bir insan. Değerli bir bilim adamı. Hem de milletvekili" dedi. Uzun tutukluluk süresine tepki gösteren Doğan "Tutukluluk infaza dönüşmüştür. Muhalefet, Başbakan feryat etmektedir. Ancak hukuk gereğini yapamıyor. Meclis yasa çıkardı. Yasalar açık ve net. Meclis kendi mebusunu cezaevinden çıkaramıyor" diye konuştu.