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Spor

Aziz Yıldırım'dan Bakan Osman Aşkın Bak'a hayırlı olsun ziyareti

ANKARA-(DHA) Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın bakanlık görevine gelmesinin ardından hayırlı olsun ziyaretleri de sürüyor

14 Eylül 2017 18:12

ANKARA-(DHA) Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak\'ın bakanlık görevine gelmesinin ardından hayırlı olsun ziyaretleri de sürüyor. Bakan Bak\'ın son konuğu Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım oldu.

Bakan Osman Aşkın Bak,  Fenerbahçe Kulübü  Başkanı Aziz Yıldırım\'ı makamında kabul etti. Bakanlık merkez binasında gerçekleştirilen kabulde, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanlığı görevini üstlenen Osman Aşkın Bak\'ı tebrik ederken, \'hayırlı olsun\' temennisinde bulundu.

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