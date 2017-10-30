"Aziz Yıldırım'a 'Tenis şubesi açalım' dedim; 'Tenisten anlamam, bana boksçu lazım' dedi"

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a 'tenis şubesi açmak' yönünde talepte bulunduğunu söyleyen milli tenisçi Tuna Altuna; Yıldırım'ın kendisine "Ben tenisten anlamam, bana boksçu lazım" yanıtını verdiğini aktardı.

ATP seviyesinde final oynayan ve Challenger seviyesinde kupa kazanan tek Türk tenisçi olan Altuna, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile yaşadığı bir anıyı anlattı.

Sözcü'nün haberine göre Fenerbahçe’de kongre üyesi olduğunu belirten Tuna Altuna “Başkan Aziz Yıldırım'la karşılaştığım bir gün, tenis şubesi açmasını istedim. Başkan da bana ‘Ben tenisten anlamam. Bana boksçu lazım!' cevabını verdi” diyerek isteğinin geri çevrildiğini söyledi.

Tuna Altuna, tenisteki yolculuğunu ve yaşadığı sıkıntıları şöyle anlattı:

“Gençlerde geleceğin yıldız adaylarından biriydim ama erkeklerdeki rekabet çok üst düzeyde. Türkiye'de tenis yeni yeni gelişiyor. Başta Garanti Koza olmak üzere sponsorların desteğiyle çok turnuva oynamaya başladık. Yılda 35 hafta turnuva oynuyorum, bunun 25'i yurtdışında. Ama 15'ine antrenörüm gelemiyor. Sahaya teknik direktörsüz çıkan bir takım ne kadar başarılı olabilir? 1 hafta turnuva kaçırma lüksüm yok.”

Destek yetersiz

“Türkiye futbola haddinden fazla değer veriliyor. Tenisi bilen insanların sayısı hâlâ çok az. ‘Tenis' diyorum, ‘Masa tenisi mi' diyorlar. ‘Hülya Avşar'ı yenebiliyor musun' diyenler var hâlâ! Bu algıyı başarı geldikçe yıkabiliriz. Tenis zengin sporu değil deniyor ama yok öyle bir şey. Gerçekten ciddi maliyetler gerekiyor. Sponsor desteği çok yetersiz. Toplasan 5-6 üst düzey tenisçi var. THY bize bilet desteğinde bile bulunmuyor. Her sporcu, özellikle de tenisçi için eğitim şart. Sporcunun okuması lazım. Bilgi Üniversitesi'nde reklamcılık okuyorum. Yoğun tempodan ötürü devam sıkıntısı yaşıyorum maalesef. Üç büyükler tenis şubesi açmalı ama açmak bir yana amatör şubeleri bile tek tek kapatıyorlar.”