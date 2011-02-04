-AZİZ YILDIRIM'A SERT ELEŞTİRİ İSTANBUL (A.A) - 04.02.2011 - Birleşik Fenerbahçeliler Vakfı Başkanı Aziz Yılmaz, artık Fenerbahçe'nin menfaati için yapıcı muhalefet edeceklerini belirterek, Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetim kuruluna, ''Uygun görürsek mayıs ayında liste yapabiliriz'' mesajı verdi. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın altındaki vakıf lokalinde kulüp ve vakıf üyesinin yanı sıra, sarı-lacivertli camianın tanıdık simalarıyla bir araya gelen Aziz Yılmaz, yaptığı konuşmada, kulüp başkanı Aziz Yıldırım'a mesajlar gönderirken, sert eleştirilerde bulundu. Toplantıda, eski yönetici Hakan Bilal Kutlualp'in yanı sıra, yüksek divan kurulu toplantılarında kulübün hesaplarıyla ilgili yaptığı konuşmalar nedeniyle başkan Yıldırım ile yaşadığını tartışmalarla tanınan, kulüpten ihraç edilen Kerim Kerimoğlu da yer aldı. ''Artık tam destek, hep destek ama yönetimin yanında, başkanın yanında değil, muhalefet olarak, Fenerbahçe'nin menfaatlerinin yanında, yapıcı muhalefet yaparak yönetime destek verme kararı'' aldıklarını kaydeden Yılmaz, ''Bugünün Fenerbahçe için bir milat olacağına inanıyorum'' dedi. Bundan sonra en iyi şekilde bir denetleme organı olacaklarını, kulübü denetleyeceklerini ve hesap soracaklarını kaydeden Yılmaz, başkan Yıldırım'a seslenerek, ''Başkana bu bir ikaz. Bak bundan sonra yapıcı muhalefet var. Konuşursan bizi insan diye, eski bir yönetici arkadaşın diye değerlendirirsen, elini uzatırsan öperiz, uzatmazsan da kafamızı eğer gideriz. Ama bil ki, eğer aynı yolda gidersen, biraz ayaklarının yere bastığını görürsek yanındayız. Eğer yine havada uçarsan, bundan sonra karşındayız. Bu mayıs ayında liste yapabiliriz uygun görürsek. Kusura bakma'' ifadelerini kullandı. UEFA kriterlerinin 2014 yılında resmileştiğini ifade eden Aziz Yılmaz, ''Şu anda usulen hesaplar federasyona veriliyor. Federasyon uluslararası denetim şirketlerine baktırıyor, uygun diyor ama ne verirse kulüp ona bakıyor. Başkan bir dahaki sene seçimi kurtarıyor. 2012'deki seçime kadar UEFA kriteri yok, istediği gibi yönetecek, sunacak, hesaplar borçlar bu kadar diye. Sonra gelecek olan yandı. Belki de bu hesapları yapıp biz şimdiden talip olabiliriz. Onu da söyleyeyim'' şeklinde konuştu. -''FENERBAHÇE, FRENİ BOŞALMIŞ BİR TIR GİBİ''- Geçen kongre öncesi üyelere, bilmesi gereken birçok şeyi mektupla anlattığını hatırlatan Aziz Yılmaz, kongre üyelerinin herşeyi bilmesi gerektiğine inandığını belirterek, ''Fenerbahçe'ye layık başkan ve yönetim oluşturursak, biz bu işte varız dersek, illaki Aziz Yıldırım gitsin, biz kimi dersek o gelsin demiyoruz. Fenerbahçe'yi uçuracak, Fenerbahçe'yi bugünkü durumdan kurtaracak, bugün uçurumda.... Fenerbahçe, freni boşalmış bir TIR gibi yokuş aşağı gidiyor. Kimse farkında değil. Üyeler kandırılıyor'' diye konuştu. Alternatif bir başkan adayı çıkmadığı için sessiz çoğunluğun beklediğini, sessiz çoğunluğun sesi olacaklarını ifade eden Yılmaz, ''Biz o sessiz çoğunluğun kulübe sahip çıkmaları için öncü olacağız, sırtımıza alacağız, başımızda taşıyacağız, hiçbir talebimiz olmadan Fenerbahçe Cumhuriyetini tekrar geri getireceğiz'' dedi. -''MEHMET ALİ AYDINLAR ''BAŞKANLIĞI DÜŞÜNÜRÜM'' DEDİ''- 4-5 ay önce, Fenerbahçeli eski yönetici ve bayan voleybol takımının sponsoru Acıbadem Sağlık Grubu'nun yönetim kurulu başkanı Mehmet Ali Aydınlar ile görüştüğünü bildiren Yılmaz, ''Kendisine başkanlığı layık görüyorum. 'Düşünür müsün?' dedim. 'Düşünürüm' dedi. 'İyi, tamam o zaman' dedim. Gizli görüşüyoruz, çünkü tehdit eder. Ben Mehmet Ali Aydınlar ile görüştüm. Neden gizli görüşüyorum ben ya? Niye Fenerbahçeli Mehmet Ali Aydınlar ile 'ne düşünüyorsun?' diye görüşemiyorum. Görüşemezsin, şu anki sistem bu, tehdit edilir. Her türlü tehdit edilir. Ben görüşmelere devam ediyorum. Fenerbahçe'ye hizmet edecek çok layık insanlar var'' şeklinde konuştu. -''KANKAYA BEDAVA''- Milli futbolcu Kazım Kazım'ın Galatasaray'a verilmesini de eleştiren Aziz Yılmaz, ''Sen Fenerbahçesin. 23 yaşında bir adamın yetenekli olduğunu, olmadığını kimse söyleyebilir mi. Senin işin ne. Orada kuracağın ekiple bu adamdan en iyi şekilde yararlan. Gezen, tozan çocuk, genç çocuk, güçlü çocuk, çalışıyor. Gezecek. Evlendi, çocuğu olacak. Yola girecek. Verimli olacak, kesin göreceksiniz. Ne kolay veriyorsun? Mukavelesi devam ederken 'kanka'ya bedava'' ifadelerini kullandı. Yılmaz, Nobre takımdan gönderildikten sonra yapılan forvet transferlerine harcanan paralarla kulübün bütün borcunun ödenebileceğini de savundu. -''ALLAH NASİP ETMİYOR''- Geçen sezonun son maçında Trabzonspor ile yapılan ve şampiyonluğun yitirildiği mücadeleyi hatırlatan Aziz Yılmaz, ''Semih geçen yıl protesto çekti. Hakkı, ekmeği bu. Vay sen nasıl çekersin dedi, çizdi. Trabzonspor maçında oynatmadı. Semih oynasaydı o tek kale maçta en az 2 gol atardı. O kaprisi yüzünden ona değil kulübe ceza verdi. Çok enteresan bir maç. Alex gibi adam boş kaleye atamıyor. Fişek gibi şut atıyorlar ya auta gidiyor ya da kaleciye gidiyor. Kaleyi sanki bir şeyler koruyor. Allah Allah. Herkesle kavgalı olursan, için hain olursa, vefasız olursan Allah sana nasip etmiyor. Ben ona inandım o maçta'' şeklinde konuştu. -''3 AYAKLI İDAM SEHPASI KURULUYOR''- Konuşmasına kulüp tüzüğü elinde başlayan, tüzüğü ''Fenerbahçe Cumhuriyetinin Anayasası'' olarak nitelendirerek, başkanın görev tarifini okuyan Aziz Yılmaz, başkanın birlik ve beraberliği sağlamak yerine ''megalomanlık'' içine girdiğini savunarak, ''Başka kürsü kalmadı Fenerbahçe'yi konuşacağımız. Diğer kürsüler yerine 3 ayaklı idam sehpası kuruluyor. Hemen ihraç. Bir aylık ceza gibi, hak mahrumiyeti gibi ihraçlar veriliyor. Çok üst üste soru sorarsan hakaret ediliyor'' diye konuştu. Kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın ''Böl, parçala, yönet'' tarzından geldiğini savunan Aziz Yılmaz, ''Böldü, parçaladı, yönetiyor'' dedi.