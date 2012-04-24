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Spor

Aziz Yıldırım'a kupa sözü

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kalecisi Volkan Demirel, 'futbolda şike' davasında tutuklu yargılanan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti

24 Nisan 2012 22:58

 

Şike davası tutuklusu Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı ziyaret eden kaleci Volkan Demirel, Yıldırım'a iki kupayı da kazanacaklarının sözünü verdiğini söyledi.
 
Metris Cezaevi'nde Yıldırım ile görüşen Volkan, çıkışta yaptığı açıklamada, Galatasaray galibiyetinin mutluluğunu Aziz Yıldırım ile birlikte yaşamak istediğini, ziyarette başkana iki kupa sözü verdiğini bildirdi.
 
Aziz Yıldırım'ın çok mutlu olduğunu söyleyen Volkan, ''Galatasaray galibiyetinin mutluluğunu beraber yaşamak için başkanımızı ziyaret ettik. Herkese çok selamlar söyledi... 'İnşallah iki kupayı birden beraber kaldıracağız' dedim. 'Ama beraber kaldıramazsak da sana söz veriyoruz, buraya iki kupayı getireceğiz' dedim başkanımıza. Konuştuklarımız bunlardı'' diye konuştu.
 
Aziz Yıldırım'ı çok iyi gördüğünü belirten Volkan, ''Özlemişiz başkanımızı. İnşallah artık bizi kavuştursunlar. Biz onun ailesiyiz, biz onun çocuklarıyız. İnşallah da en kısa zamanda başkanımız yanımıza gelecektir'' şeklinde konuştu.

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